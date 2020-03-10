Что с водой в Крыму? Оперативные данные от Главы Республики

Ситуация с водоснабжением в Крыму относительно стабильная, оснований для введения ограничений подачи воды на сегодняшний день нет. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Пока ограничений нет. Аянское и Партизанское водохранилища получили притоки, сегодня процент наполнения Симферопольского водохранилища оставляет 35%, Аянского и Партизанского – 70%. Все идет в штатном режиме, – цитирует Главу Республики РИА Новости Крым .

По его словам, ситуация с запасами воды в Крыму аналогична засушливому периоду 2016 года.

Мы находимся в таком же положении, как в 2016 году. Пока ничего не поменялось – не улучшилось и не ухудшилось. Несколько дней были дожди, были дополнительные притоки, по 120 тысяч кубов в день получали. Сейчас по прогнозу опять ожидается похолодание и дожди, – отметил Аксёнов.

Он также напомнил, что крымчане не должны забывать о необходимости экономить воду.

В Крыму к воде экономно надо будут относиться всегда. С учетом того, что Северо-Крымского канала нет, об этом надо помнить, — сказал Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что на ремонт водоводов из федерального бюджета в этом году будет выделено 160 млн. рублей.