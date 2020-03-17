Что с водой в Крыму: водохранилища постепенно заполняются

За 15 дней марта приток водных ресурсов в водохранилища, обеспечивающие Симферополь и Симферопольский район, составил 3 млн. 620 тысяч кубометров. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

По информации вице-премьера, общий расход на водоснабжение за первую половину марта составил 2 млн. 412 тысяч кубометров.

Объем наполнения водохранилищ, обеспечивающих водными ресурсами г. Симферополь и населенные пункты Симферопольского района составил почти 12 млн. кубометров в Симферопольском водохранилище, более 12 млн. кубометров в Партизанском водохранилище и более 3 млн. кубометров — в Аянском водохранилище, – уточнил Рюмшин.

Вице-премьер отметил, что за 15 дней марта приток в водохранилища, обеспечивающие водными ресурсами Ялту, составил 3 млн. 424 тысячи кубометров, при этом расход воды составил 0,177 млн. кубометров.