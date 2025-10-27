Прямо сейчас:
Что такое электронное предварительное информирование и зачем оно нужно перевозчикам

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 12:35 27.10.2025

В современном логистическом пространстве, особенно в рамках Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), перевозчики и экспедиторы всё чаще сталкиваются с понятием «электронное предварительное информирование» (ЭПИ). Это – не просто очередная формальность, а важный инструмент, который позволяет значительно повысить эффективность и прозрачность международных перевозок. В данной статье мы подробно разберём, что это такое, кому и когда необходимо, а также какие преимущества получает перевозчик при грамотной реализации данной процедуры.

1. Определение и правовая база

Под ЭПИ понимается обязательная или рекомендованная подача перевозчиком (или его представителем) в таможенные органы данных о предстоящей перевозке груза до фактического пересечения границы грузовым транспортом. В случае с ЕАЭС, это выглядит как уведомление с подробной информацией о товаре, транспортном средстве, маршруте и времени прибытия.

Цель такого механизма — заранее подготовить информацию для таможенного контроля, ускорить проверку при границе и тем самым снизить время на обработку груза. Например, в Республике Беларусь процедура описывается как: «перевозчик, экспедитор или иной уполномоченный лицо заранее направляет в таможенный орган уведомление … в установленном формате» с получением идентификационного номера.

Правовая база: решение Комиссии Таможенного союза № 899 об обязательном предварительном информировании товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза (с 2012 г.).

2. Когда процедура необходима

Для перевозчика важно понимать, при каких условиях и в каких ситуациях требуется оформление ЭПИ.

Обязательные случаи:

  • При ввозе товаров в страну-член ЕАЭС, особенно если они пересекают границу союза. Например: «подробное уведомление о поставках и импорте товаров на территорию ЕАЭС по автомобильному транспорту не позднее чем за два часа».
  • При вывозе товаров из одной страны ЕАЭС в другую (или транзите через территорию союза), если так предусмотрено национальным законодательством.
  • Когда перевозка осуществляется с применением процедур транзита и контрольных систем, и требуется идентификационный номер ЭПИ на границе.
  • При перевозках исключительно внутри одной страны-члена, если нет перехода через внешние границы или если предусмотрены исключения по законодательству.
  • В ситуациях, когда законодательство конкретной страны не предусматривает обязательной подачи ЭПИ для наименованных категорий грузов или для определённых маршрутов.
  • При процедурах, исключающих участие обычной таможенной границы (например, внутренний фрилогистический коридор), но важно проверять, есть ли исключения именно в вашей стране.

Могут не требоваться:

Для въезда товаров на территорию ЕАЭС авиаперевозками также обсуждалась необходимость подачи предварительной информации.

3. Как процедура работает на практике

Вот пошаговый алгоритм, объяснённый простым языком:

  1. Перевозчик или экспедитор собирает все необходимые данные о грузе, транспорте, маршруте, времени прибытия.
  2. Он направляет их через электронную систему или портал в таможенный орган, который принимает уведомление. В Беларуси, например, платформа называется «ЭПИ».
  3. Таможня проверяет формально-логически полученную информацию и выдаёт идентификационный номер (номер ЭПИ).
  4. Водитель либо транспортное средство с грузом прибывают на пункт пропуска. Водитель сообщает номер ЭПИ.
  5. Таможенный инспектор на основании ранее введённой информации сверяет документы и груз: если всё соответствует — оформляет быстро, без лишних задержек. Если же есть несоответствия — возможна проверка, задержка или дополнительный контроль.

Этот механизм позволяет существенно сократить время стоянки на границе и повысить прозрачность процедуры.

4. Почему перевозчику важно внедрить услугу с профессиональной поддержкой

Почему это необходимо:

  • Сокращение времени: благодаря ЭПИ перевозка проходит быстрее, так как таможня заранее знакома с информацией.
  • Уменьшение рисков: меньше вероятности, что груз будет оставлен без внимания или будет требоваться ручная проверка.
  • Повышение репутации: перевозчик, который соблюдает процедуры, выглядит надёжным партнёром в логистической цепочке.
  • Экономия ресурсов: меньше простоев — меньше расходы на простои, ожидания, перепроверки.

Что даёт профессиональная поддержка:

Услуга по оформлению ЭПИ, как например через специализированного брокера, позволяет:

  • корректно собрать данные и обеспечить соответствие требованиям законодательства;
  • подать уведомление своевременно;
  • отслеживать подтверждение и номер ЭПИ;
  • минимизировать вероятность отказов или задержек.

При этом можно рекомендовать воспользоваться электронным предварительным информированием через экспертов — таким образом, вы снимаете часть административной нагрузки и концентрируетесь на логистике.

5. Практические рекомендации перевозчику

  • Планируйте подачу уведомления как можно заранее — чем раньше, тем лучше.
  • Удостоверьтесь, что данные о грузе, транспорте, маршруте верны и совпадают с контрактом/инвойсом.
  • Обратите внимание на сроки и технические каналы подачи — онлайн-порталы, электронные формы.
  • Храните подтверждение подачи и номер ЭПИ — они понадобятся водителю на границе.
  • Поддерживайте связь с брокером или специалистом, если есть сомнения в соответствии документации.
  • Обучите водителей или экспедиторов, чтобы они знали, какой номер ЭПИ предъявлять и какие документы иметь под рукой.

Заключение

Процедура электронного предварительного информирования — не просто бюрократическое требование. Для перевозчика, работающего через внешние границы ЕАЭС и республики Беларусь, это инструмент повышения скорости, эффективности и надёжности. Организовав её корректно и заранее, вы устраняете множество потенциальных проблем: задержки, перепроверки, штрафы.

Если вы стремитесь к тому, чтобы логистика работала как часы, стоит рассмотреть комплексный подход и подключить службу, специализирующуюся на электронном предварительном информировании. Делайте меньше ошибок, держите высокий стандарт, и пусть ваши грузы переходят границу быстро — как по маслу.

Просмотры: 13

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". 2015 - 2025гг.

