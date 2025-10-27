Что такое электронное предварительное информирование и зачем оно нужно перевозчикам

В современном логистическом пространстве, особенно в рамках Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), перевозчики и экспедиторы всё чаще сталкиваются с понятием «электронное предварительное информирование» (ЭПИ). Это – не просто очередная формальность, а важный инструмент, который позволяет значительно повысить эффективность и прозрачность международных перевозок. В данной статье мы подробно разберём, что это такое, кому и когда необходимо, а также какие преимущества получает перевозчик при грамотной реализации данной процедуры.

1. Определение и правовая база

Под ЭПИ понимается обязательная или рекомендованная подача перевозчиком (или его представителем) в таможенные органы данных о предстоящей перевозке груза до фактического пересечения границы грузовым транспортом. В случае с ЕАЭС, это выглядит как уведомление с подробной информацией о товаре, транспортном средстве, маршруте и времени прибытия.

Цель такого механизма — заранее подготовить информацию для таможенного контроля, ускорить проверку при границе и тем самым снизить время на обработку груза. Например, в Республике Беларусь процедура описывается как: «перевозчик, экспедитор или иной уполномоченный лицо заранее направляет в таможенный орган уведомление … в установленном формате» с получением идентификационного номера.

Правовая база: решение Комиссии Таможенного союза № 899 об обязательном предварительном информировании товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза (с 2012 г.).

2. Когда процедура необходима

Для перевозчика важно понимать, при каких условиях и в каких ситуациях требуется оформление ЭПИ.

Обязательные случаи:

При ввозе товаров в страну-член ЕАЭС, особенно если они пересекают границу союза. Например: «подробное уведомление о поставках и импорте товаров на территорию ЕАЭС по автомобильному транспорту не позднее чем за два часа».

При вывозе товаров из одной страны ЕАЭС в другую (или транзите через территорию союза), если так предусмотрено национальным законодательством.

Когда перевозка осуществляется с применением процедур транзита и контрольных систем, и требуется идентификационный номер ЭПИ на границе.

При перевозках исключительно внутри одной страны-члена, если нет перехода через внешние границы или если предусмотрены исключения по законодательству.

В ситуациях, когда законодательство конкретной страны не предусматривает обязательной подачи ЭПИ для наименованных категорий грузов или для определённых маршрутов.

При процедурах, исключающих участие обычной таможенной границы (например, внутренний фрилогистический коридор), но важно проверять, есть ли исключения именно в вашей стране.

Могут не требоваться:

Для въезда товаров на территорию ЕАЭС авиаперевозками также обсуждалась необходимость подачи предварительной информации.

3. Как процедура работает на практике

Вот пошаговый алгоритм, объяснённый простым языком:

Перевозчик или экспедитор собирает все необходимые данные о грузе, транспорте, маршруте, времени прибытия. Он направляет их через электронную систему или портал в таможенный орган, который принимает уведомление. В Беларуси, например, платформа называется «ЭПИ». Таможня проверяет формально-логически полученную информацию и выдаёт идентификационный номер (номер ЭПИ). Водитель либо транспортное средство с грузом прибывают на пункт пропуска. Водитель сообщает номер ЭПИ. Таможенный инспектор на основании ранее введённой информации сверяет документы и груз: если всё соответствует — оформляет быстро, без лишних задержек. Если же есть несоответствия — возможна проверка, задержка или дополнительный контроль.

Этот механизм позволяет существенно сократить время стоянки на границе и повысить прозрачность процедуры.

4. Почему перевозчику важно внедрить услугу с профессиональной поддержкой

Почему это необходимо:

Сокращение времени : благодаря ЭПИ перевозка проходит быстрее, так как таможня заранее знакома с информацией.

: благодаря ЭПИ перевозка проходит быстрее, так как таможня заранее знакома с информацией. Уменьшение рисков : меньше вероятности, что груз будет оставлен без внимания или будет требоваться ручная проверка.

: меньше вероятности, что груз будет оставлен без внимания или будет требоваться ручная проверка. Повышение репутации : перевозчик, который соблюдает процедуры, выглядит надёжным партнёром в логистической цепочке.

: перевозчик, который соблюдает процедуры, выглядит надёжным партнёром в логистической цепочке. Экономия ресурсов: меньше простоев — меньше расходы на простои, ожидания, перепроверки.

Что даёт профессиональная поддержка:

Услуга по оформлению ЭПИ, как например через специализированного брокера, позволяет:

корректно собрать данные и обеспечить соответствие требованиям законодательства;

подать уведомление своевременно;

отслеживать подтверждение и номер ЭПИ;

минимизировать вероятность отказов или задержек.

При этом можно рекомендовать воспользоваться электронным предварительным информированием через экспертов — таким образом, вы снимаете часть административной нагрузки и концентрируетесь на логистике.

5. Практические рекомендации перевозчику

Планируйте подачу уведомления как можно заранее — чем раньше, тем лучше.

Удостоверьтесь, что данные о грузе, транспорте, маршруте верны и совпадают с контрактом/инвойсом.

Обратите внимание на сроки и технические каналы подачи — онлайн-порталы, электронные формы.

Храните подтверждение подачи и номер ЭПИ — они понадобятся водителю на границе.

Поддерживайте связь с брокером или специалистом, если есть сомнения в соответствии документации.

Обучите водителей или экспедиторов, чтобы они знали, какой номер ЭПИ предъявлять и какие документы иметь под рукой.

Заключение

Процедура электронного предварительного информирования — не просто бюрократическое требование. Для перевозчика, работающего через внешние границы ЕАЭС и республики Беларусь, это инструмент повышения скорости, эффективности и надёжности. Организовав её корректно и заранее, вы устраняете множество потенциальных проблем: задержки, перепроверки, штрафы.

Если вы стремитесь к тому, чтобы логистика работала как часы, стоит рассмотреть комплексный подход и подключить службу, специализирующуюся на электронном предварительном информировании. Делайте меньше ошибок, держите высокий стандарт, и пусть ваши грузы переходят границу быстро — как по маслу.

