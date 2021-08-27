Что такое ипотечные каникулы, и как их использовать

Просрочки платежей по ипотечному кредиту могут иметь не только недобросовестные заемщики, но и те граждане, у которых изменились жизненные обстоятельства: сокращение на работе, болезнь, рождение ребенка, снижение дохода.

Чтобы заемщики не попали в долговую яму, государство разработало закон об ипотечных каникулах. Что такое ипотека с отсрочкой платежа, кто может ее получить, как это сделать в 2021 году — в материале экспертов портала Мир Квартир .

Что такое ипотечные каникулы

Ипотечные каникулы — это период, в течение которого вы можете приостановить или уменьшить выплаты по ипотеке. Банк дает вам 6 месяцев на решение проблем и возврат к обычному графику платежей.

Обратите внимание, кредитор ваши долги не списывает, а дает отсрочку. То есть когда льготный период закончится, вам нужно внести все пропущенные выплаты. Для этого в банке составят новый график ежемесячных платежей.

На всем протяжении льготного периода пени и штрафы начисляться не будут. Тем более исключена возможность взыскания квартиры. Вы можете прервать ипотечные каникулы в любое время, как только ваше финансовое положение улучшится.

Внимание! Срок кредитного договора будет продлен на срок льготного периода. Другие условия договора не меняются.

Кто может получить ипотечные каникулы

Отсрочку по ипотечным платежам предоставят заемщикам, которые исправно платили ипотеку, но в данный момент оказались в условиях, препятствующих регулярным платежам.

Ситуации, о которых идет речь, описаны в законе:

ваш доход за предыдущие два месяца упал на 30%, при сравнении с прибылью за предшествующий год;

сумма ипотечного платежа превышает ваш новый доход на 50%;

по каким-либо причинам вы потеряли трудоспособность на два и более месяцев;

была получена инвалидность I-й или II-й группы;

при оформлении отпуска по беременности и родам с выдачей листа нетрудоспособности сроком на 140 суток;

если на вашем иждивении появились несовершеннолетние или люди с инвалидностью I-II группы, из-за чего ваш доход сократился на 20% и более;

вы потеряли работу, что должно быть подтверждено справкой о постановке на учет в службе занятости.

Когда могут отказать в ипотечных каникулах

Даже, если вы попадаете в одну из вышеперечисленных категорий, банк может отказать в предоставлении льготного периода.

Причины отказа в отсрочке ипотечных платежей:

ипотечная квартира или дом — это не единственное жилье в собственности заемщика;

сумма ипотечного займа 15 млн рублей и более;

если по данному ипотечному договору уже оформлялся льготный период.

Внимание! Некоторые банки отказывают в приостановке выплат, если с момента оформления ипотеки прошло менее трех месяцев.

Как оформить ипотечные каникулы. Инструкция

Шаг №1. Подайте заявление на ипотечные каникулы

Заявление о необходимости предоставления ипотечных каникул составляется на банковском бланке. Вы можете взять его в офисе своей кредитной организации или скачать в интернете. Не забудьте указать, какой вариант отсрочки вы выбираете — уменьшение суммы взноса или полную приостановку платежей.

Обязательно напишите даты начала и окончания каникул. По умолчанию льготный период будет длиться шесть месяцев, а датой его старта станет день подачи заявления. Документ можно подать лично сотруднику банка под расписку или отправить почтовым отправлением с обязательным уведомлением о получении.

Шаг №2. Возьмите выписку в Росреестре

Стоит напомнить, что претендовать на отсрочку можно только, если ипотечная квартира — единственное ваше жилье. Чтобы подтвердить этот факт, вам нужно запросить выписку из Росреестра. Обратитесь за документом в МФЦ или отправьте запрос через официальный сайт ЕГРН. Стоимость справки 460 рублей.

Шаг №3. Соберите документы, которые подтверждают наличие проблемы

Документы, подтверждающие вашу жизненную ситуацию, нужно передать в банк, в течение 90 дней с момента подачи заявления на оформление ипотечных каникул.

Причина для обращения в банк

Подтверждающие документы

Потеря работы

Справка из центра занятости

Инвалидность I или II группы

Справка об инвалидности

Временная нетрудоспособность

Листок нетрудоспособности

Снижение дохода на 30% и более

Справка 2-НДФЛ за текущий и прошлый годы

В семье появились иждивенцы

Свидетельство о рождении ребенка, акт об опекунстве, усыновлении или справка об инвалидности

Дополнительно банк может запросить:

согласие созаемщика;

паспорт гражданина РФ.

Шаг №4. Дождитесь результата

Сотрудники банка обязаны рассмотреть вашу заявку в течение пяти рабочих дней. О своем решении кредитор сообщит через СМС-сообщение, push-уведомлением через приложение онлайн-банка или по электронной почте.

Предоставленных документов может не хватить для принятия решения. Тогда банк потребует дополнительные справки. Если в установленный срок вы не получите ответ банка на вашу заявку, то можно обратиться в Банк России с жалобой.

Вам тоже нужно соблюдать сроки подачи документов (90 дней со дня передачи заявки), иначе по вашему ипотечному договору может образоваться просрочка. То есть кроме основного долга вам придется возвращать банку дополнительные штрафы и пени.

Особенности погашения долга во время льготного периода

Оформляя ипотечные каникулы, учтите, что программа имеет свои особенности, о которых стоит знать заемщику.

Особые условия льготного периода:

платежи во время ипотечных каникул вносятся по новому графику банка;

продолжительность кредитных каникул составляет от 1 до 6 месяцев;

срок кредитного договора будет продлен на весь период ипотечных каникул;

в начале льготного периода фиксируется сумма долга, которая потом переносится на конец срока, если иное не было оговорено с банком;

после окончания срока ипотечных каникул платежи по займу вносятся по старому графику;

оформить ипотечные каникулы повторно по одному и тому же кредиту нельзя, даже если выплаты были возобновлены досрочно.

Обычно банки предупреждают, что не стоит обращаться за оформлением льготного периода, если вы не сможете документально подтвердить свое сложное положение. В этом случае лучше воспользоваться другим способом снижения финансовой нагрузки: оформить реструктуризацию или рефинансирование.

Плюсы и минусы

Любая банковская программа или льгота, наряду с преимуществами, имеет свои недостатки.

Преимущества

Снижается финансовая нагрузка

Не начисляются пени и штрафы

Кредитная история не портится

Заемщик может прервать льготный период в любое время

Квартиру не заберут в счет долга

Банк не может потребовать досрочного погашения кредита

Ипотечные каникулы можно оформить как по новому, так и по старому кредиту

Недостатки

Ипотечные каникулы по одному договору можно оформить только один раз

Без документального подтверждения сложной ситуации льготный период не оформят

Максимальный срок льготного периода — 6 месяцев

Ипотечная квартира должна быть единственным объектом жилой недвижимости в собственности заемщика

Как повлияют ипотечные каникулы на кредитную историю

Ипотечные каникулы, оформленные официально, не считаются просрочкой платежа. То есть банк не будет взыскивать с вас долг, начислять пени и штрафы. Следовательно, в кредитной истории не будет зафиксировано никаких нарушений по выплате ипотеки.

Другое дело, если на льготный период вы выбрали уменьшение платежей, которые затем стали вносить с задержкой или не вносить вовсе. Тогда данные об этом будут отображены в вашей кредитной истории.

Что изменилось в законе об ипотечных каникулах в 2021 году

1. Учитывается вся жилая недвижимость. Ипотечные каникулы оформляются только на единственное жилье. Наличие другой недвижимости проверяется по выписке из ЕГРН. В 2021 году в закон было внесено уточнение, в котором говорится, что учитываются объекты жилой недвижимости во всех регионах РФ. Дополнительно вы можете иметь долю в общей собственности, но ее размер не должен превышать установленную норму.

2. Пенсионеры должны подтвердить свой статус. Заемщики, которые вышли на пенсию, при подтверждении своей сложной ситуации должны предоставить и сведения о трудовой деятельности — трудовую книжку в бумажном или электронном виде.

3. Самозанятые получили право на ипотечные каникулы. Теперь подтвердить свой доход могут не только физлица, но и самозанятые — те, кто платит налог на профессиональный доход. Раньше банки принимали только форму 2-НДФЛ, а с этого года в списке документов появилась справка о постановке на учет физлица в качестве налогоплательщика НПД (форма КНД 1122035) и справка о полученных доходах и уплаченных налогах (форма КНД 1122036).

4. Ипотечные каникулы для ИП. До 2021 года проблемы с подтверждением дохода были и у предпринимателей. Теперь их документы тоже официально добавили в закон. ИП может предоставить кредитору книгу учета доходов и расходов за требуемый период.

5. Банк объяснит свой отказ. Вы направили заявку на предоставление ипотечных каникул. Банк посылает вам уведомление о положительном решении или отказе. Теперь кредитор не только сообщает об отказе, но и указывает причину. Так вы сможете исправить все недочеты и отправить новую заявку.

Источник: Мир Квартир

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