Что такое эффективный мерчандайзинг, предприниматель почувствует по возросшей выручке

Развитие рынка, смещение акцентов в самом процессе торговли, веяния времени сделали мерчандайзинг одним из наиболее действенных инструментов повышения объемов продаж. По большому счету, мерчандайзинг – уже не просто презентация товара, «показ лицом», но и сама организация бизнес-пространства, информационная и технологическая поддержка предпринимательства.

Один из главных секретов современного мерчандайзинга – никакой самодеятельности. Устроить в торговом зале «забор» из товаров, повернуть все этикетки, выделить маркером «вкусное – горячее»… Вряд ли это повысит объемы продаж и добавит выручки. Обращаться нужно к профессионалам. Что такое честная выкладка товара – узнайте, перейдя по ссылке https://kz.plan-o-gram.com/merchandajzing-v-produktovyix-fmcg-setyax на портале «Планограмма».

Здесь не дают пустых обещаний, не строят «наполеоновских планов» и не пускают пыль в глаза красивыми картинками и диаграммами. В основе работы – прозрачность, профессионализм, отчетность и следование стандартам. Что это означает на деле:

фотофакты «до» и «после» выкладки товара, в том числе с тележками и даже «остатками»,

привязка ко времени и геолокации,

оценка соблюдения основ и стандартов мерчандайзинга в конкретном магазине,

только персонализированные отчеты,

мониторинг цен и конкурентов,

соответствие планограмм, отчетности, постоянная коммуникация.

К чему ведет такая работа? Как и было сказано, к повышению объемов продаж, увеличению выручки. Но это не все! Корректируются рабочие процессы и полезное пространство в торговых залах, повышается ответственность персонала, выстраиваются более четкие бизнес-отношения.

В современном менеджменте есть интересное наблюдение: выбор товара покупателем только на 20-25% обусловлен его характеристиками и составом. Все остальное определяет подсознание. Причем на основе данных визуализации: дизайн, цвета бренда, шрифт, слоган, цена, марка, соседство, удобство и т.д.

Но есть и «подводный камень». Можно сделать максимально «красиво» и получить в ответ равнодушие покупателей. Все дело в том, что это самое «красиво» должно соответствовать ожиданиям клиента. Уловить их, проанализировать тенденции и сделать единственно правильную и эффективную выкладку – это и есть второй главный секрет современного мерчандайзинга и признак настоящего профессионализма. На портале «Планограмма» знают в этом толк. А еще в запасе этих гениев мерчандайзинга еще немало секретов, которые помогут вашему бизнесу.

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