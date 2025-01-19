Что такое Temporary Protected Status (TPS USA)

Temporary Protected Status (TPS) — это временный статус, предоставляемый гражданам определенных стран, которые не могут безопасно вернуться на родину из-за вооруженных конфликтов, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций. Статус закреплён в американском иммиграционном законодательстве и имеет целью защитить иностранных граждан от депортации в небезопасные условия. Этот статус был введён в действие в 1990 году и с тех пор неоднократно применялся для защиты людей, оказавшихся в сложных ситуациях. TPS не предоставляет пути к гражданству, но обеспечивает легальное пребывание на территории США. Кроме того, он позволяет заявителям работать и путешествовать внутри страны в рамках установленных правил. Основной целью TPS USA является защита уязвимых групп населения и предоставление им временного убежища. Многие люди, получившие TPS, используют этот статус как шанс адаптироваться к новым условиям и восстановить стабильность в своей жизни. Для США этот статус также имеет гуманитарное значение, поскольку демонстрирует поддержку международным сообществам.

Зачем нужен Temporary Protected Status

TPS защищает права иностранных граждан, попавших в сложные обстоятельства, позволяя им:

Легально находиться на территории США.

Получать разрешение на работу (Employment Authorization Document, EAD).

Избежать депортации в опасные условия.

TPS выполняет несколько важных функций, как для самих заявителей, так и для принимающей стороны. Для заявителей статус обеспечивает возможность временного убежища в стране с высоким уровнем безопасности. Это особенно важно для тех, кто потерял всё из-за природных катастроф или войн. Кроме того, TPS даёт возможность вести нормальную жизнь, включая трудоустройство и доступ к базовым правам. Для США статус имеет стратегическое значение, так как позволяет контролировать потоки иммиграции, сохраняя при этом гуманитарные принципы. Несмотря на временный характер статуса, он нередко становится мостом для последующего получения постоянного статуса или других форм защиты. Однако важно помнить, что TPS не отменяет необходимости соблюдать иммиграционные законы США.

Кому предоставляется TPS

Temporary Protected Status предоставляется гражданам стран, которые:

пострадали от вооружённых конфликтов (гражданские войны, террористические акты).

испытали последствия стихийных бедствий (землетрясения, ураганы, наводнения).

находятся в других чрезвычайных условиях (например, эпидемии).

Список стран, граждане которых могут претендовать на TPS, периодически обновляется Министерством внутренней безопасности США (DHS). Примеры стран, получавших TPS, включают Гаити, Сальвадор, Сирию и Украину. Для включения страны в список DHS анализирует её текущее положение, оценивая уровень безопасности и возможность восстановления. Обычно статус предоставляется на срок от 6 месяцев до 18 месяцев с возможностью продления. Граждане этих стран должны находиться в США на момент объявления TPS для их страны. Это требование исключает возможность злоупотреблений со стороны новых прибывающих. Кроме того, TPS применяется не только к отдельным лицам, но и поддерживает семьи, так как позволяет оставаться вместе, несмотря на кризис в стране происхождения.

Кто может претендовать на TPS

Чтобы получить TPS, необходимо соответствовать следующим критериям:

быть гражданином страны, включённой в список DHS.

проживать в США на дату начала действия TPS для конкретной страны.

подать заявление (форма I-821) в установленный срок.

Кто не может претендовать на TPS:

люди, совершившие тяжкие уголовные преступления.

лица, нарушившие законы США о наркотиках.

индивиды, представляющие угрозу национальной безопасности США.

Процесс отбора претендентов на TPS включает строгую проверку, чтобы исключить возможность предоставления статуса лицам, представляющим опасность. Например, лица с серьёзным криминальным прошлым автоматически дисквалифицируются. Это также касается тех, кто лжёт в своих заявлениях или предоставляет фальшивые документы. Более того, заявители, которые не подают документы в указанные сроки, обычно теряют право на рассмотрение. Важным аспектом является требование соблюдения всех условий пребывания в США, чтобы избежать дисквалификации. Для этого заявители должны быть готовы подтвердить своё соответствие требованиям при помощи официальных документов.

Процедура подачи заявления на TPS

Процесс подачи заявления включает несколько шагов:

Подготовка документов:

паспорт или свидетельство о рождении.

доказательства проживания в США на указанную дату.

подтверждение гражданства страны, включённой в TPS.

Подача заявления:

заполнить форму I-821 и отправить её в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS).

оплатить регистрационный сбор.

Сбор биометрических данных:

посетить назначенный центр USCIS для снятия отпечатков пальцев и фотографии.

Ожидание решения:

получение уведомления о принятии заявления.

рассмотрение может занять несколько месяцев.

Этапы подачи заявления на TPS требуют высокой внимательности к деталям. Например, даже небольшая ошибка в форме может стать причиной отказа или задержки. Подача заявления также требует оплаты различных сборов, размер которых варьируется в зависимости от типа услуг. Важно отметить, что биометрическая проверка является обязательным этапом, который помогает удостоверить личность заявителя. После подачи заявления USCIS высылает уведомления о приёме документов, после чего начинается процесс рассмотрения. В случае необходимости заявитель может быть вызван для предоставления дополнительных доказательств или интервью.

Как долго длится процедура получения TPS

Время обработки заявления варьируется в зависимости от количества заявок и загруженности USCIS. Обычно это занимает:

6-8 месяцев для рассмотрения формы I-821.

дополнительно 2-3 месяца для получения разрешения на работу.

Ожидание может затянуться в случае неполных документов или необходимости предоставления дополнительных сведений. Важно учитывать, что время обработки также зависит от объёма заявок из определённой страны. Например, в случае кризиса с большим числом беженцев USCIS может столкнуться с перегрузкой. Заявители могут отслеживать статус своего заявления онлайн через портал USCIS. В некоторых случаях возможно ускорение процесса, если заявитель докажет наличие чрезвычайных обстоятельств. Однако, даже при нормальном процессе, важно готовиться к длительному ожиданию, чтобы избежать недоразумений.

Может ли человек быть лишен TPS

Temporary Protected Status — временный и может быть отменён в следующих случаях:

изменение ситуации в стране происхождения.

нарушение условий пребывания в США.

предоставление ложной информации при подаче заявления.

Кроме того, статус не продлевается автоматически и требует подачи заявления на продление. Если ситуация в стране происхождения улучшается, DHS может прекратить действие TPS для граждан этой страны. Лица, нарушающие иммиграционные или уголовные законы США, также могут быть лишены статуса. Например, если заявитель был задержан за серьёзное преступление после получения TPS, его статус будет отозван. Также важно учитывать, что неподача заявления на продление в срок приводит к автоматической утрате статуса. Для предотвращения лишения TPS заявители должны соблюдать все установленные правила и отслеживать изменения в законодательстве.

Оформление самостоятельно или с помощью специалистов

TPS можно оформить как самостоятельно, так и с помощью иммиграционного юриста.

Преимущества самостоятельного оформления:

экономия на услугах юриста.

полный контроль над процессом.

Преимущества обращения к специалистам:

помощь в сборе документов и заполнении формы.

снижение риска ошибок.

Решение о самостоятельной подаче или использовании услуг специалистов зависит от уровня подготовки заявителя. Самостоятельное оформление может быть хорошим вариантом для тех, кто уверен в своих силах и готов разобраться в деталях процесса. Однако обращение к юристу помогает избежать распространённых ошибок и увеличить шансы на успешное рассмотрение. Юрист также может представлять интересы заявителя в случае возникновения сложностей. Это особенно важно для тех, кто сталкивается с языковыми барьерами или сложностями в сборе документов.

Преимущества Temporary Protected Status

Temporary Protected Status предоставляет следующие возможности:

защита от депортации : право находиться в США легально.

: право находиться в США легально. разрешение на работу : возможность трудоустройства.

: возможность трудоустройства. подача на другие статусы: например, получение Green Card (при наличии оснований).

Ограничения TPS:

не даёт права на постоянное проживание.

не предоставляет гражданства.

не позволяет путешествовать за границу без специального разрешения (Advance Parole).

Преимущества TPS особенно ценны для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Например, возможность работать легально позволяет заявителям обеспечить себя и своих близких, не нарушая закон. Однако важно помнить, что статус имеет свои ограничения. Он не заменяет иммиграционные визы и не является путём к гражданству. Поэтому заявителям следует рассматривать TPS как временную меру и искать другие пути для долгосрочной легализации в США. Правильное понимание преимуществ и ограничений помогает избежать недоразумений и строить планы на будущее.

Эксперты отмечают: Temporary Protected Status — это важный инструмент защиты иностранных граждан, оказавшихся в сложных условиях. Понимание процедуры подачи, требований и преимуществ помогает сделать процесс получения статуса эффективным и избежать распространённых ошибок. Выбор между самостоятельным оформлением и обращением к специалистам зависит от уровня вашей подготовки и сложности ситуации. TPS является не только гуманитарным инструментом, но и способом управления потоками миграции, способствуя созданию безопасных условий для тех, кто в этом нуждается.

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