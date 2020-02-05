Что такое вапоризация, и в каких случаях процедура рекомендуется?

По сути своей, вапоризация — это процесс обработки кожи лица паром при помощи специального прибора. Может использоваться как обычная вода, так и растворы, в составе которых есть лечебные компоненты. В результате такой процедуры, дерма становится мягче, поры раскрываются, их содержимое размягчается и может быть выведено без излишнего воздействия на кожный покров.

Именно поэтому вапоризация наиболее востребована косметологами, специализация которых — чистка кожи лица.

Парогенератор «родом из детства»

На самом деле о благотворном влиянии пара многие знают с раннего возраста. Помните: как нас простуженных и приболевших родители укрывали чистым полотенцем и заставляли дышать над теплым отваром из целебных трав? Кому-то, конечно, везло меньше и тогда в «лечебное зелье» превращался пар, исходящий от только что сваренной картошки. Но как бы там ни было, а считалось, то эта процедура способна и простуду вылечить, и боль в горле смягчить, и кашель «изгнать».

И вот сегодня специалисты эстетической медицины констатируют: воздействие паром действительно является крайне результативной процедурой! Вот только в косметологии используют не рукотворный парогенератор «родом из детства», а специальное оборудование, именуемое «вапоризатор». Подробнее о нём ТУТ

Естественно, алгоритм действия профессиональных приборов кардинально отличается от доморощенного принципа «укройся с головой и дыши картофельным духом». Всё гораздо проще и одновременно комфортнее. Хотя бы потому, что вапоризатор даёт возможность подавать пар на лицо клиента, когда тот лежит на кушетке.

Косметологический вапоризатор

Вапоризатор, если речь идёт о приборах, используемых в профессиональной косметологии, представляет собой колбу для воды и, собственно, парогенератор (рукав) с наконечником, который даёт возможность корректировать направление пара. Аппарат зачастую оснащён штативом с колёсами, что позволяет при необходимости перемещать устройство по помещению, где работает косметолог. Если же парогенератор динамический, то специалист получает ещё одну дополнительную опцию — может изменять угол наклона подачи пара, создавая тем самым наиболее комфортные условия при проведении процедуры и для себя, и для клиента.

Отметим, что новейшие модификации вапоризаторов оснащены и другими функциями. В частности, дают возможность проводить ароматерапию и обеззараживание, что позволяет превратить обыкновенный сеанс вапоризации в шикарную релакс-процедуру.

Высококлассные вапоризаторы также имеют функцию увлажнения дермы, что делает очищение кожи максимально эффективным. Улучшается, к примеру, гемодинамика. В итоге, после процедуры вапоризации кожа лица выглядит и ухоженной, и отдохнувшей.

Плюс современных вапоризаторов и в том, что они весьма просты в управлении. Оснащены таймером и системой оповещения, которая сигнализирует о недостатке воды в колбе. Таким образом, косметологу не нужно прилагать лишних усилий при проведении процедуры, всё рассчитывает и просчитывает само устройство.

Где можно приобрести качественный вапоризатор?

Специалисты советуют пользоваться услугами официальных интернет-магазинов, которые обязуются в случае неисправности принять устройство обратно, предлагают гарантийное обслуживание, а также сопровождают технику всей документацией, подтверждающей её качество.