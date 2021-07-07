Что там с пресной водой под Азовским морем? Узнаем в августе

Работы по изучению объемов и качества пресной воды под Азовским морем продолжаются, результат ожидается через месяц. Об этом сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Первоначальные данные, которые получены, не дают нам полной картины по объему и по качеству. Еще дополнительно подрядчик выполняет изыскательские работы. Думаю, что в первой декаде августа будет ясно, — сказал Кабанов.

Ранее Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что точные объемы пресной воды под дном Азовского моря, которые могут помочь вододефицитному Крыму, и их удаленность от берега будут известны к июлю. Объем пресной воды под Азовским морем предварительно оценивался в 0,5-1,2 млрд. кубометров в год.

Правительство России в первой декаде апреля распорядилось выделить деньги на проведение геологоразведки — 70 млн. рублей субсидии для Росгеологии.