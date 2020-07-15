Что-то странное творится с ценами на бензин и дизтопливо в Крыму

Сцена в трех актах.
Исходная мизансцена: бензин в Крыму дорожает. Никто не виноват, никто и не «наваривается», но никто ничего не может изменить. Все действие происходит 15 июля.
Акт 1-й. За дело берется бравое ФАС.
Сегодня стало известно, что крымское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проводит проверку в одной из сети АЗС полуострова. В частности, специалисты проверяют экономическое обоснование повышения цен на топливо. Мало того, Управление ФАС по РК таки возбудило дело о нарушении закона о конкуренции в отношении крымской сети АЗС «ТЭС». Причиной стало необоснованное повышение стоимости топлива до 52,9 рублей.
Сеть АЗС «ТЭС» подозревается в нарушении запрета, установленного статьей 10 Федерального закона «О защите конкуренции. Согласно данной правовой норме хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены, — сообщили в ФАС.
Акт 2-й. Крымские нефтетрейдеры разводят руками.
Действие развивалось стремительно, и сегодня же на
Рост цен на топливо в Крыму, и в частности в сети АЗС «ТЭС», связан с ростом цены на нефтепродукты на АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее — АО «СПбМТСБ»), на которой компания «ТЭС» делает закупки.
В течение более четырех месяцев текущего года, со 2 марта по сегодняшний день на АО «СПбМТСБ» средний общий процент роста цены на АИ-95 составляет 23,5%. Например, стоимость 95-го бензина Саратовского НПЗ на 2.03.2020 года составляла 49 684 руб./т., на 03.07.2020 года – 61 407 руб./т.
На АЗС «ТЭС» со 2 марта по настоящий момент цена на АИ-95 выросла только на 9,12%. На 2.03 цена на АИ-95 составляла 48,20 руб./л., на сегодняшний день – 52,90 руб./л.
Исходя из вышеперечисленных данных видно, что рост стоимости топлива для клиентов максимально сдерживается руководством компании «ТЭС». Мы, также, обеспокоены сложившейся ситуации на рынке нефтепродуктов в России.
Интрига нарастает, цены опустить невозможно, виновных искать – по кругу бегать.
Акт 3-й. Завтра цены на бензин в Крыму упадут… на 1 рубль за 1 литр.
И ближе к вечеру «на сцене появляется» Глав Крыма. Сергей Аксёнов сообщает «благую весть» автомобилистам: с 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо.
Это стало возможным благодаря договоренности Правительства Республики Крым с нефтетрейдерами, — отметил Аксёнов. — Снижение цен окажет позитивное влияние на социальную ситуацию в республике, это важно как для крымчан, так и для гостей полуострова.
Отмечу, что рост стоимости топлива был связан, прежде всего, с повышением цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже в мае-июне на 27%, а также с логистическими проблемами. Понижение цены не касается премиальных видов топлива.
Занавес? Вроде, и победа, ура, цена упала. С другой стороны, подорожание было рублей так на 4, а то и 5 (за литр). И кто победитель? И за чей счет все это произошло? А вообще, если присмотреться, история-то обычная, знакомая нам по любым товарам. Сначала цены необоснованно взлетают до небес, потом немного снижаются. И все счастливы. Или не совсем?
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