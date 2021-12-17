Что творится? В Севастополе в последнее время дорожные конфликты завершаются «разборками»

Очередной дорожный конфликт в Севастополе между двумя автолюбителями закончился уголовным делом.
Полицейские установили, что на проезжей части между двумя автовладельцами возникла ссора из-за выполнения манёвра одним из них. Желая наказать обидчика, 40-летний участник дорожного конфликта проследовал за своим оппонентом и когда тот припарковался, подошёл к его автомобилю, повредил ногой дверь транспортного средства, а затем скрылся. 53-летний владелец повреждённого авто сообщил о случившемся в полицию. В результате проведённых мероприятий участковые уполномоченные ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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