— Что у вас в гипсе? — Золото-бриллианты! Хотя нет, украденный смартфон. Случай в Алуште

В Алуште в полицию обратилась сотрудница салона мобильной связи о краже смартфона. 55-летняя местная жительница уточнила, что неизвестный мужчина пришел в магазин под видом покупателя.

В качестве примера консультант продемонстрировала ему собственный смартфон. Когда потерпевшая отвлеклась, злоумышленник взял со стола коробку с ее телефоном и спрятал под гипс на руке, после чего покинул место преступления. Сумма ущерба — более 13 000 рублей.

Алуштинскими оперативниками 25-летний житель Краснодарского края, подозреваемый в краже, задержан на территории г. Ялты. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за аналогичные преступления, — сообщили в МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.