Что украсть — присматривали заранее. В Симферополе задержали похитителей бетономешалок

В дежурную часть полиции в Симферополе поступило заявление от 36-летнего местного жителя: со двора его дома кто-то похитил две бетономешалки. Неизвестные причинили потерпевшему ущерб на сумму более 20000 руб.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым, совместно с оперативниками отдела полиции «Киевский» УМВД по Симферополю установлена причастность к совершению данного преступления 28-летнего симферопольца. Выяснилось, что задержанный совместно со своим знакомым на автомашине ездили по частному сектору в разных районах города, и присмотрев во дворах домов какое-либо имущество, похищали его. Добытое преступным путем продавали, а деньги тратили на собственные нужды. В настоящий момент личность второго фигуранта, а также причастность обоих к совершению других преступлений, устанавливается, — озвучивают детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренногоп. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное похищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.