Что умеет «Морской скорпион», изобретённый учёными и студентами СевГУ

В Севастополе провели первые испытания беспилотного устройства для сбора мусора в акватории. Дрон «Морской скорпион» спроектировали студенты СевГУ. Прибор способен избавляться от отходов и нефтяных пятен, а управлять им можно дистанционно.

За один выход в море «скорпион» может собрать пол куба мусора. Столько вмещает в себя встроенная сетка. Главное преимущество прибора — мобильность. Небольшой вес — 60 килограммов, позволяет перевозить его на любом транспорте и быстро доставлять к берегу. С управлением справится один человек.

На данный момент аппарат управляется с нескольких пультов. Например, вот этот предназначен для регулировки движения. Этот открывает шторку, но в ближайшее время мы это реализуем на одну удобную консоль, чтобы в будущем оператору не нужно было переключаться между несколькими устройствами. Вот он работает с радиосигнала и на воде радиосигнал отскальзывает, скажем так от волн, отражается, — рассказала магистрант кафедры «Технология машиностроения» Политехнического института СевГУ Дарья Солнцева.

Чтобы с устройством было стабильное соединение — антенну подняли наверх. Так аппарат стал похож на морского скорпиона. Отсюда и название модели. Беспилотный уборщик может работать на расстоянии до 500 метров от берега.

В поплавках скорпиона находятся два аккумулятора. Их мощности хватает на три часа беспрерывной работы. Но юные инженеры предусмотрели и дополнительный источник питания — солнечную панель. Она накапливает энергию постоянно, это позволяет продлить время эксплуатации устройства.

Корпус «Морского скорпиона» состоит их полиэтилена низкого давления. 80% материалов, из которых изготовлен аппарат, российского производства. По задумке студентов проект решит проблему с мусором у побережья. Устройство можно использовать при небольших загрязнениях, не вызывая дорогостоящую спецтехнику. А ещё прибор способен избавляться от нефтяных пятен, разбрызгивая на них специальное вещество. Учёные уверяют, что процесс безвреден для окружающей среды.

В дальнейшем у нас есть план того, что мы прикрепим камеру или даже, он будет работать как робот пылесос — видеть мусор и собирать его. Это будут датчики слежения допустим, какой-то сканер — сканирование воды и так далее, — пояснила студент кафедры «Технология машиностроения» Политехнического института СевГУ Алёна Зубцова.

Студенты выиграли грант — 500 тысяч рублей. Эти деньги планируют потратить на модернизацию прибора. Параллельно разрабатывают прототип для массового выпуска. Корпус почти готов, нужно довести до совершенства все технические элементы, чтобы упростить и сделать производство дешёвым.

Планируется, что в следующем году, я думаю мы уже запустим в серию и будем продавать по всей стране. Так как на сегодня таких аппаратов в России нет. Есть в Голландии, допустим в порту роттердамском ходит такой похожий, у них называется WasteShark. Принцип похож. Ну буквально ещё в мире несколько фирм, которые делают аналогичные такие продукты, — рассказала доцент кафедры «Технология машиностроения» Политехнического института СевГУ Станислав Рощупкин.

Городским властям такая практическая инновация – по душе. «Морскому скорпиону» уже нашли применение.

«Морской скорпион» сможет заниматься уборкой мусора в бухтах Севастополя. Проблема эта для нас актуальная. По словам директора НОЦ «МореАгроБиоТех» Алексея Александровича Чуклина, устройство планируют использовать по назначению в Артбухте и на яхтенной марине в Балаклаве, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото и материалы: пресс-служба СевГУ, видео – страница ВКонтакте М.Развожаева.