Что за газ взорвался в квартире на Северной стороне Севастополя, разбираются следователи

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, в связи с происшествием в Нахимовском районе города Севастополя (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Напомним, сегодня утром в многоквартирном жилом доме по улице Леваневского 18 произошел взрыв, а после — обрушение части перекрытий между вторым и первым этажом, где находилось нежилое пустующее помещение. В результате обрушения никто не пострадал.

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель руководителя Главного следственного управления Андрей Быков, руководство Нахимовского следственного отдела, опытные следователи и следователи-криминалисты.В настоящее время офицеры приступили к опросу жильцов дома, осмотру территории. В ближайшее время будет истребована документация по содержанию и обслуживанию здания с целью установления точной причины происшествия и обстоятельств, которые едва не привели к трагедии, — сообщили в Следственном комитете.

Установлено, что дом газифицирован, следователями проверяется информация о возгорании газового баллона в одной из квартир.

Ход установления обстоятельств находится на контроле руководства Главного следственного управления в Севастополе.

Фото: Следком.