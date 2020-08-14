Что ждет Крым в «бархатный сезон»? Мнение экспертов

Сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил основные тенденции бронирований отдыха в «бархатный сезон» в Крыму.

Города Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь и Саки, а также курортные поселки Алупка, Николаевка и Мисхор составили десятку популярных курортов для отдыха в сентябре и октябре 2020 года. Туристы бронируют отдых на море осенью на период от 8 до 11,2 ночи и потратят на проживание от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в «бархатный сезон» в Николаевке, дороже — в Ялте и Мисхоре (более трех тысяч рублей в сутки – примеч. ред.), — отмечает руководитель пресс-службы Tvil.ru Оксана Шустикова.

Наиболее популярны осенью у туристов мини-отели и гостевые дома. 70,88% россиян выбирают комфортный отельный сервис. 19,04% туристов бронируют на осень квартиры и 9,14% — дома и коттеджи. По данным Tvil.ru, больше всего едут отдыхать на море в Крым в сентябре-октябре вдвоем — 48,41%, с детьми — 18,50%, большими компаниями — 13,25%, в одиночку — 11,61%.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

Десять популярных курортов Крыма для отдыха в «бархатный сезон»:



Ялта – 3223 рубля / 8,98 ночи* Мисхор – 3068 рублей / 9,91 ночи Севастополь – 2650 рублей / 8 ночей Алушта – 2526 рублей / 9,68 ночи Алупка – 2328 рублей / 9,72 ночи Евпатория – 2216 рублей / 10,79 ночи Судак — 2156 рублей / 9,19 ночи Феодосия – 2090 рублей / 9,25 ночи Саки – 1910 рублей / 11,01 ночи Николаевка – 1735 рублей / 11,16 ночи *Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей