Чтобы арестовать мошенницу, севастопольским операм пришлось лететь в Челябинск

Севастопольские оперативники в Челябинске задержали гадалку, обманом похитившую более 300 тысяч рублей

Полицейские установили, что 48-летняя жительница Севастополя нашла в одной из социальных сетей страничку с рекламой гадания и, поскольку в тот момент её супруг находился в зоне проведения специальной военной операции, она решила воспользоваться услугами онлайн-ведуньи, чтобы узнать о его судьбе. После проведённого сеанса так называемой диагностики гадалка сообщила женщине, что её семью в ближайшем будущем ждут очень серьёзные неприятности, избежать которые можно только перечислив крупную сумму на указанный ею счёт. По завершении ритуала ведунья обещала все деньги вернуть обратно. Испуганная потерпевшая поверила мошеннице, в точности выполнила все её инструкции и перечислила 364 тысячи рублей на продиктованный счёт. Позже, осознав, что стала жертвой мошенницы, она обратилась в полицию, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В ходе выезда в служебную командировку в Челябинск оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя ранее судимая за мошенничество местная жительница. Во время обыска в квартире задержанной полицейские изъяли планшетный компьютер, три мобильных телефона, три банковские карты и 15 сим-карт.

В отношении злоумышленницы сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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