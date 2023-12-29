Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Чтобы другим неповадно было… В Керчи наказали «залетных» курьеров телефонных мошенников  
актуально в республике
Чтобы другим неповадно было… В Керчи наказали «залетных» курьеров телефонных мошенников  
Фото: pbtimofeev.ru

Чтобы другим неповадно было… В Керчи наказали «залетных» курьеров телефонных мошенников  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:35 29.12.2023

Прокуратура Керчи поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Краснодарского края. Они признаны виновными в совершении преступлений по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что два молодых человека посредством одной из популярных социальных сетей стали участниками группы мошенников. Участники организованной группы звонили гражданам, представлялись следователями и вводили их в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что их родственники попали в дорожно-транспортные происшествия и для возмещения якобы причиненного вреда необходимо заплатить денежные средства.

Подсудимые встречались с потерпевшими, которые передавали им свои сбережения. Таким образом участники группы похитили у 6 граждан более 1 млн. рублей. Незаконные действия осужденных пресечены сотрудниками органов внутренних дел, — рассказали в крымской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к 3 годам и 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказания осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании с осужденных ущерба, причиненного преступлениями. Приговор в законную силу не вступил.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.