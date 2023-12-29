Чтобы другим неповадно было… В Керчи наказали «залетных» курьеров телефонных мошенников  

Прокуратура Керчи поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Краснодарского края. Они признаны виновными в совершении преступлений по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что два молодых человека посредством одной из популярных социальных сетей стали участниками группы мошенников. Участники организованной группы звонили гражданам, представлялись следователями и вводили их в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что их родственники попали в дорожно-транспортные происшествия и для возмещения якобы причиненного вреда необходимо заплатить денежные средства. Подсудимые встречались с потерпевшими, которые передавали им свои сбережения. Таким образом участники группы похитили у 6 граждан более 1 млн. рублей. Незаконные действия осужденных пресечены сотрудниками органов внутренних дел, — рассказали в крымской прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимых к 3 годам и 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказания осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые заявления потерпевших о взыскании с осужденных ущерба, причиненного преступлениями. Приговор в законную силу не вступил.