Чтобы исполнить поручение Президента, в Крыму надо газифицировать Алупку и 511 сёл и поселков

Курортный город Алупку и порядка пяти сотен сёл Крыма необходимо обеспечить соответствующей инфраструктурой, чтобы исполнить поручение Президента РФ Владимира Путина по газификации. Об этом сообщил в среду на площадке Ялтинской энергетической конференции «Российский ТЭК в зеленой повестке современности» министр топлива и энергетики РК Евгений Рукавишников.

На сегодняшний момент газификация составляет 76,7%. Полностью Алупка не газифицирована и 511 сел, — сказал министр.

Он пояснил, что ранее властям Крыма Президентом РФ была поставлена задача довести показатели газификации в республике до более чем 90%.

Рукавишников уточнил, что госпредприятие «Черноморнефтегаз» ремонтирует и строит новые трубопроводные системы. За государственный счет газопроводы доводят до участков, также по поручению Путина. Средства на газификацию включены, в том числе в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя.

Кроме того, на территории полуострова разведываются 2 новых месторождения газа.

Ведется бурение, делаются разведочные скважины. Исчисляется в миллиардах (запасы), находится на суше, – сообщил Рукавишников, не уточнив локацию месторождений.

Неофициально, речь идет о востоке Крыма – территории Ленинского района Республики.

По материалам ТАСС и ИА «Крыминформ».