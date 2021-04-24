Чтобы купить жильё в Севастополе, нужно быть миллионером. Цены на недвижимость в городе у моря

Ну кто мог подумать лет восемь назад, что среднестатистическая ни чем особо не примечательная однокомнатная квартира в Севастополе будет стоит 5 миллионов рублей? Или, к примеру, за дом здесь будут просить 28 миллионов рублей и… что самое интересное… покупатели на него найдутся? Рынок недвижимости в этом городе Крымского полуострова удивляет ценами как покупателей, так и экспертов. В последний год ситуация, если не вышла из-под контроля, но выглядит неспокойной точно. Причина? Повышенный спрос на местные жилые объекты рождает ответный отклик у продавцов: «Хотите? У нас есть, но деньги нужны, потому дорого!»

Спрос на севастопольскую недвижимость, действительно, есть. Причём интересуются и те люди, которые хотят сюда перебраться на ПМЖ из других регионов РФ, так и те, кто намерен здесь осесть на какое-то время. У тех же фрилансеров (IT-сфера) Севастополь сегодня очень популярный регион. Круглогодично приезжают сюда, чтобы, сидя здесь, обслуживать свои холодные регионы. Что касается покупателей, то и их много. Разноплановых, с разными финансовыми возможностями. Но и Крым не уступает. Вот сейчас покупатель есть, который в Испании недвижимость продаёт, а у нас здесь ищет апартаменты на ЮБК. Главный запрос: хороший жилой комплекс, четыре спальни, гостиная, обязательно бассейн. Есть ли объекты такого класса в Крыму? Подбираем. Такого рода заказы и «под Севастополь» есть. То есть, за рубежом продают — здесь намереваются купить, — отмечает начальник Отдела продаж АН «Мультидом» Елена Костюкова.



Какие суммы богатые покупатели готовы выкладывать за недвижимость в Севастополе? За дома: от 25 миллионов рублей до 35 миллионов.

Это, разумеется, очень серьёзные деньги. За них, конечно, хотят «цивилизацию». Качественное жильё, хорошую инфраструктуру, не на окраине. Пример: за 28 миллионов рублей приезжие из Новосибирска подобрали себе дом в центре города, ИЖС. Но! В данном случае он снаружи сделан, а внутри нет ничего. Ещё сумму придётся вложить, чтобы довести его до ума. В Севастополе цены заоблачные! Мы как риэлторы это подтверждаем. Причём заоблачные как на недвижимость со статусом «элитная», так и на среднестатистическую, — говорят в АН «Мультидом» .

Вместе с тем, стандартный «кошелёк», с которым в Севастополь приезжают потенциальные покупатели недвижимости, это суммы от 3 до 5 миллионов рублей.

Очень часта такая ситуация, когда люди где-то на материке продают объект и сюда приезжают с планами что-то купить. Но зачастую получается, что для Севастополя их суммы очень малы. Потому что трёхкомнатная квартира в центральном регионе на материке стоит 3-3,5 миллиона рублей. А у нас? А у нас за эти деньги даже однокомнатную не могут купить! Сводят концы с концами тогда, когда ипотеки берут, кредиты и т.д., — констатирует Елена Костюкова. — Конечно, с такими суммами люди, когда едут с материка, думают, что они полКрыма скупят. Но это не так. С натягом сейчас можно найти за 4,5 миллиона рублей «однушку». И очень сложно предложить достойные варианты. А покупателей — с 3 и 5 миллионами рублей — действительно очень много. По меркам большинства субъектов РФ – это хорошие суммы, а для полуострова – это уже ни о чём. Продавец у нас стал разбалованным. Он почему-то уверен, что в Крым должны приезжать покупатели исключительно из первой категории — миллионеры, то есть.

Ситуация усугубляется и тем, говорят эксперты, что продавцы постоянно поднимают цену. Куда же больше? Однако сейчас на севастопольском рынке уже есть «однушки», за которые просят… 7 миллионов рублей.

Состояние, конечно, хорошее. Новострой с ремонтом, но 7 миллионов! — удивляются сами риэлторы. — А «стандарт» по ценам в Севастополе сейчас: от 5 миллионов рублей за однокомнатную и идём выше. При этом приезжих часто смущает тот факт, что у нас плохое качество жилья, но за такие цены. На материке продают хорошие квартиры за 3 миллиона рублей, а здесь не могут подобрать более-менее новые квартиры – улучшенные — по качеству. О «брежневках» и «хрущёвках» и не говорят, разумеется, но на такие суммы только этот класс жилья в Севастополе. Их это шокирует. Многие не выдерживают и ничего не покупают. Или подбирают квадратные метры в более дешёвом регионе Крыма – в той же Евпатории, где шикарные пляжи.

Ещё одна категория покупателей, нацеленных на Севастополь, — жители других регионов, которые рассматривают недвижимость в городе у моря в качестве инвестиционного проекта.

Часто хотят земельные участки. Таких запросов много. Причём приходит один, а за ним друг-товарищ. Часто срабатывает сарафанное радио. И они не приезжают, как правило. Многие настаивают на решении вопросов онлайн. И вот здесь очень помогает наш навык работать дистанционно, который АН «Мультидом» приобрело за время карантина. И это в большинстве случаев не быстрый процесс: ищем участки, высылаем фото, делаем замеры. Досконально рассказываем всё об объекте: где расположен, какая инфраструктура, есть магазины — нет магазинов, есть подъездные пути или нет, наличие коммуникаций, меряем расстояние до моря, определяя «качество» ближайшего побережья. Буквально, читаем лекции о городе! А дальше начинается финансовый этап, который также основан на онлайн-решениях. Это стандартный процесс дистанционной работы, связанной с недвижимостью. Но за период пандемии мы его отработали досконально — знаем все тонкости, так что можем таким образом проводить самые сложные сделки, — говорит начальник Отдела продаж АН «Мультидом» Елена Костюкова.

Москва, Санкт-Петербург, Краснодар — основные регионы России, жители которых сегодня интересуются севастопольской недвижимостью.

Пойдут ли цены и спрос на недвижимость в Крыму и в Севастополе вниз?

Эксперты севастопольского рынка недвижимости по этому поводу не единодушны.

Директор компании «КрымИнвестИнформ» Руслан Маринуца:

Очень многие сейчас жалуются, что покупатели заняли выжидательную позицию. Очень дорого. Ждут падения. И так может быть. Действительно, продавцы в Севастополе и в Крыму за последний год существенно «задрали» цены. Так что, думаю, в ближайшее время будет пауза… А потом, те кто хочет быстро продать объект, начнёт снижать цены.

Директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская:

Цена на недвижимость «задрал» покупательский спрос! И я вижу, что он не спадает. На месте рынок не стоит точно — «материковые» покупатели очень активно интересуются сейчас крымскими объектами. Новостройками, конечно, в первую очередь. Из-за ипотеки под 6,5%. Но! Возможно, если эту программу отменят, то начнёт расти спрос и на недвижимость на «вторичке». Хотя бы потому, что, купив такую квартиру, её сразу же можно сдавать, в неё можно въезжать и жить. Ведь какие у нас новостройки – «голые»! И за такие задранные цены. А в них же ведь ещё вложить надо. Зачастую приходится заменять и систему водоснабжения, и теплоснабжения, и электрику, и стеклопакеты и т.д. При этом платить рабочим, услуги которых в Севастополе также стоят немало, зачастую больше, чем в целом по России. Так что, думаю, тем, кто намерен покупать севастопольскую недвижимость, нужно сделать акцент именно на вторичном рынке. Думаю, сейчас более выгодно покупать уже готовую «вторичку», чем дорабатывать и вкладывать в «первичку». И про объекты для жизни говорю, и про объекты для сдачи.