Чужие банковские карточки – к большим неприятностям. Три случая в Симферополе

В Симферополе, в территориальные отделы полиции поступило сразу три заявления от местных жителей о том, что неизвестные лица похитили денежные средства с их банковских карт. Во всех трех случаях заявители при разных обстоятельствах потеряли свои банковские карты.

Комплекс предпринятых мер позволил симферопольским оперативникам вычислить подозреваемых в хищении денег с банковских карт и установить их место нахождение. Ими оказались супружеская пара проживающая в Крымской столице, двое строителей из Киргизии и житель одного из сел Белогорского района. От каждого из задержанных получены признательные показания. Как рассказали подозреваемые, банковские карты они нашли на улице и воспользовались ими в различных магазинах города, расплатившись бесконтактным способом за покупки, — рассказали в МВД по РК.

Во всех трех случаях возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция предупреждает:

Если вы нашли чужую банковскую карту, помните, что расплачиваться ей категорически нельзя, в противном случае можно стать фигурантом уголовного дела. Необходимо понимать, что в данной ситуации не действуют правила гражданского законодательства о находке. Бесхозной банковскую карту считать нельзя, так как на ней указаны данные владельца карты и банка, выпустившего ее. Сама пластиковая карта принадлежит банку, денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу.