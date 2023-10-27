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«Чужих детей не бывает» — в Севастополе об этом точно знают

«Чужих детей не бывает» — в Севастополе об этом точно знают

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:49 27.10.2023

Праздничное мероприятие «Чужих детей не бывает» в честь семей опекунов, попечителей и приёмных родителей состоялось в Севастопольском центре культуры и искусства. Традиция поздравлять семьи опекунов зародилась в Севастополе давно и приурочена ко Дню усыновителя, который отмечается в октябре. Севастопольские семьи поздравили заместитель губернатора Игорь Михеев и председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев.

Такая непростая тема требует сил, энергии и главное — искреннего желания воспитать счастливого человека. Радостно видеть улыбки на лицах детей, они обрели дом, родительское тепло и семейное счастье. Истории приемных семей подтверждают — чужих детей не бывает!, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Игоря Михеева.

Семьи отмечены благодарственными письмами губернатора Севастополя, Законодательного Собрания, Уполномоченного по правам ребенка.

В Севастополе на учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит 937 детей, из них 479 детей находятся под опекой, попечительством граждан, 154 ребенка воспитываются в приемных семьях. Сегодня мы чествуем и говорим слова благодарности приемным семья нашего города. Это 78 семей, где 154 ребенка обрели дом и уверенность в завтрашнем дне, тепло родительских сердец, нежность маминых рук, ласку, заботу и главное – семейное счастье, — говорит начальник отдела опеки и попечительства Марина Шемятина.

«Чужих детей не бывает» - в Севастополе об этом точно знают «Чужих детей не бывает» - в Севастополе об этом точно знают «Чужих детей не бывает» - в Севастополе об этом точно знают

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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