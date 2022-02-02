Чёрный кунжут — лекарственные свойства и применение

Чёрный кунжут — это неочищенные семена растения сезама (Sesamum), имеют маленький размер, отличаются от белых большей питательностью. Чёрный цвет говорит о выраженных антиоксидантных качествах.

В семенах кунжута содержится кальция больше, чем в большинстве привычных продуктов питания. Это делает его крайне полезным для минерализации костей скелета. Неочищенный кунжут (чёрный и коричневый) содержит 1474 мг кальция в 100 г, а в 100 граммах кунжута белых сортов, который наиболее распространен в продаже, содержится 60 мг кальция.

Чёрный кунжут — польза

Существуют некоторые сведения о риске возникновения аллергических реакций, поэтому прежде чем начать употреблять чёрный кунжут, следует посоветоваться с врачом, имеющим опыт в использовании активных растительных продуктов.

Африканская пряность обладает не только интересным вкусом, но и целым списком полезных веществ, способных значительно улучшить здоровье человека, а также избавить от некоторых болезней. В числе нутриентов, содержащихся в семенах, можно увидеть следующие:

витамины А, В2, В5, В6, В9, В12, С, Е, К, РР;

холин;

Витамин С;

Витамин Е;

Витамин К;

Витамин РР;

калий;

магний;

медь;

кальций;

цинк;

марганец;

селен;

натрий;

фосфор;

железо.

Пищевая ценность продукта на 100 г представлена такими показателями:

белок – 19,4 г;

жиры – 48,4 г;

углеводы – 12,2 г.

Калорийность же продукта составляет 565 ккал на 100 г.

Нутриенты, которыми так богат кунжут, оказывают следующее воздействие на человеческое здоровье:

нормализация обменных процессов в организме;

очищение от шлаков и токсинов;

снижение уровня холестерина;

нормализация работы нервной системы человека;

устранение проблем со сном;

препятствование процессам старения;

улучшение внешнего вида кожи и поддержание ее эластичности;

укрепление ногтей;

восстановление структуры волоса и его укрепление;

укрепление костного скелета человека;

профилактика онкологических заболеваний, остеопороза, анемии;

регуляция работы сердечно-сосудистой системы человека;

поддержка и регулирование минерального баланса;

укрепление иммунитета;

уничтожение гельминтов;

нормализация стула при диарее.

Свойства черного сорта растения обусловлены, конечно же, богатством содержания тех элементов, которые являются важнейшими для здоровья человека.

Черный кунжут — 10 полезных свойств

На основании нескольких медицинских исследований можно сделать выводы о следующих полезных качествах чёрного кунжута:

Противодиабетическое действие. Масло семян рекомендуют пациентам с сахарным диабетом II типа. Приём продукта внутрь способствует повышению активного действия глибенкламида — препарата, назначаемого диабетикам. Кроме этого масло чёрного кунжута уменьшает показатели сахара в крови людей, страдающих от повышенного давления.

Гипотензивное свойство. Продукт из семян сезам влияет на снижение артериального давления. Это качество объясняется высоким содержанием магния, низкий уровень которого, как известно, способствует гипертензии.

Уход за кожей. Кунжутное масло богато цинком — основным элементом, необходимым для синтеза собственного коллагена, для сохранения эластичности. Цинк способствует регенерации повреждённых тканей. Особую ценность для кожи представляет высокая концентрация витамина Е в масле чёрного кунжута.

Укрепление костной ткани. Благодаря цинку и кальцию, содержащемуся в семенах кунжута, значительно улучшается минеральная плотность костей скелета. Недостаточность этих элементов увеличивает вероятность появления остеопороза.

Улучшает пищеварение. Пищевые волокна клетчатки, содержащиеся в семенах кунжута, необходимы для нормального переваривания пищи во всех отделах ЖКТ. Употребление продукта способствует лёгкому опорожнению кишечника.

Антиканцерогенное свойство. Объясняется присутствием в составе семечек специфического соединения фитиновой кислоты. Фитаты, являющиеся её основным элементом, способны противостоять злокачественным опухолям разных видов. Магний, как часть химического состава кунжута, также обладает противораковыми свойствами.

Повышение качества работы сердечно-сосудистой системы. Олеиновая кислота и сильнодействующий антиоксидант сезамол, присутствующие в чёрном кунжуте, препятствуют развитию атеросклероза, формированию тромбов. Активные вещества устраняют признаки воспалительного процесса, понижают уровень «плохого» холестерина, тем самым защищают сосуды сердца и головного мозга, предупреждают инсульты.

Профилактика патологий плода. Огромное количество фолиевой кислоты — 97 г на 100 г семян кунжута — позволяет защитить ребенка он врожденных аномалий развития, способствует нормальному синтезу ДНК во время беременности. Целесообразность употребления кунжута следует обсудить с врачом, курирующим период вынашивания, во избежание развития нежелательных симптомов.

Источник витаминов группы В. В кунжуте обнаружены: тиамин (витамин В1), ниацин (В3), рибофлавин (В2), пиридоксин (В6). Содержание витамина В3 в кунжуте составляет примерно 24% суточной нормы, что обеспечивает здоровье пищеварительной системы, кожи, нормальное функционирование ЦНС.

Красота волос. В семенах сезама сконцентрированы лецитин, белки, запускающие механизм роста волос. Активные элементы предотвращают образование седины, восстанавливают пигментацию седых волос.

Чёрный кунжут в народной медицине

Множественные медицинские исследования доказали положительное влияние чёрного кунжута на организм человека. Неочищенный семена сезама можно принимать, как в профилактических, так и в лечебных целях при многих физиологических нарушениях.

Для похудения

Чёрный кунжут содержит микроэлементы и витамин Е, позволяющие нормализовать метаболические процессы, стабилизировать показатели глюкозы в крови. Волокна клетчатки надолго сохраняют чувство насыщения, благоприятно влияют на процесс пищеварения. Эти качества просто незаменимы для тех, кто хочет похудеть.

Для уменьшения массы тела семена чёрного кунжута добавляют в коктейли, салаты, макароны из твердых сортов пшеницы, первые блюда. В день достаточно употреблять до 25 грамм кунжута.

Чёрный кунжут от седины

Чтобы избавиться от седых волос, необходимо принимать по 20 граммов жареных семечек чёрного кунжута два раза в день. Можно приготовить смесь из 15 грамм неочищенного сезам и 15 граммов грецкого ореха. Питательный состав принимают один раз в день — перед сном.

Для волос

Введение чёрного кунжута в ежедневный рацион позволяет вернуть волосам жизненную силу. Белки, жиры, витамины, углеводы, кальций, железо, лецитин усиливают циркуляцию крови, способствуют питанию волосяных луковиц. Это предупреждает поседение, истончение стержней волос, пересушивание кожи головы.

От анемии

Железо в составе семян чёрного кунжута благоприятно влияет на состав крови, способствует образованию эритроцитов. Именно это свойство делает сезам незаменимым в лечении анемии.

Для приготовления лечебного состава берут две столовые ложки семян чёрного кунжута, замачивают их в воде на несколько часов. Через 2-3 часа воду сливают, семена измельчают в блендере или кофемолке. В полученную пасту добавляют одну столовую ложку мёда и сразу же употребляют внутрь. Для достижения положительного результата кунжут, подготовленный таким образом, следует принимать два раза в день.

При диабете

Сахарный диабет — одно из наиболее распространенных заболеваний эндокринной системы, поражающее со временем все внутренние органы и системы организма. Полное излечение от диабета невозможно. Главная задача терапии — поддерживать нормальные показатели сахара в крови и избежать развития осложнений.

Для лечения диабета рекомендовано добавлять по одной столовой ложке семян кунжута в привычные блюда. Регулярное употребление семечек сезам предотвращает скачки показателей сахара в крови, предотвращая развитие эндокринных расстройств.

Для сердца и от давления

На показатели холестерина влияют лигнины, которые содержатся в семенах кунжута. Именно они помогают избежать повышения артериального давления. Фитостеролы и лигнины влияют на состояние печени и показатели холестерина. Если пациенту грозит развитие атеросклероза, врач обязательно порекомендует ввести чёрный кунжут в ежедневный рацион. Сезамол, олеиновая кислота препятствуют тромбообразованию, снижают уровень «плохого» холестерина, снижают риск развития ишемии крупных коронарных сосудов.

Чёрный кунжут при остеопорозе и переломах

Кальций и цинк, содержащиеся в чёрном кунжуте в большой концентрации, позволяют восстановить минеральный состав костной ткани. Такое свойство позволяет утверждать, что сезам предотвращает развитие остеопороза и помогает быстрому сращиванию переломов.

При онкологии

В семенах чёрного кунжута содержатся активные антиканцерогенные вещества — фитаты. В сочетании с магнием они не дают клеткам злокачественных новообразований размножаться во внутренних органах. Особенно полезно употребление кунжута для профилактики рака кишечника.

Чёрный кунжут для кишечника

Волокна клетчатки чёрного кунжута важны для нормального кишечного всасывания и перистальтики. Прохождение семян в составе пищевого комка способствует легкому освобождению кишечника от каловых масс и токсических соединений. Кунжут рекомендован тем людям, кто страдает от хронических запоров.

При ревматоидном артрите

Регулярное употребление семечек сезам позволяет устранить симптомы воспаления суставов, уменьшить интенсивность болевых ощущений, снять отечность при ревматоидном артрите. Эти свойства объясняются высокой концентрацией меди в кунжуте. Кальций укрепляет костную ткань, активные соединения обеспечивают здоровье сосудистой стенки.

Чёрный кунжут при астме

Здоровье дыхательной системы обеспечивается магнием. Именно этот элемент предупреждает развитие бронхиальной астмы, бронхоспазма. Должный лечебный эффект достигается при регулярном употреблении кунжутных семян.

Для щитовидной железы

Нормальная работа щитовидки обеспечивается витаминами В6, селеном, цинком и медью. Все эти элементы в достаточно высокой концентрации содержатся в семенах неочищенного кунжута. Именно он обеспечивает организм до 18% необходимой суточной дозы селена. Введение кунжута в ежедневные блюда позволяет избежать нарушения функционирования щитовидной железы, обеспечивает нормальный синтез тиреоидных гормонов.

Для повышения иммунитета

Кунжут обеспечивает организм ценными веществами, существенно влияющими на общий иммунитет — витамины Е, А, группы В, цинк, селен, медь, железо. При дефиците одного из этих компонентов может наступить серьезное расстройство защитных функций.

Сочетание чёрного кунжута с мёдом приносит здоровью максимальную пользу. Семечки сезам подавляют рост и жизнедеятельность патогенных бактерий и вирусов. Мёд обеспечивает человека энергией, жизненными силами, необходимыми питательными веществами. Состав из мёда и кунжута следует принимать каждый день для того, чтобы сохранить полноценное качество жизни и работоспособность.

Масло черного кунжута: свойства и применение

Эликсиром, сохраняющим красоту и молодость, а также избавляющим от недугов, вполне можно считать масло черного кунжута. Его воздействие на организм невозможно переоценить. Оно помогает справиться с простудой, бронхитом, сухим кашлем, избавиться от суставных болей, ревматического полиартрита, подагры, радикулита, снять мышечные боли и отеки, улучшить состояние при псориазе, экземе, ускорить заживление ран, порезов, ожогов, повысить свертываемость крови, вылечить геморрагический диатез, избавить от пролежней и гематом.

Также маслом лечат запоры, геморрой, дисменорею, аменорею, цистит, пиелонефрит, язву, гастрит, мигрень. Его используют для избавления от кровоточивости десен и профилактики онкологических заболеваний.

Это возможно благодаря содержанию в масле таких веществ, как:

витамины группы В, Е, С, К, РР;

сезамин;

сезамолин;

жирные кислоты;

омега-3 кислоты;

фосфор;

кальций;

молибден;

селен;

железо;

фитостерины;

фитоэстрогены;

гистидин;

дубильные вещества;

аминокислоты.

Данные нутриенты сделали черное кунжутное масло полезным и практически волшебным средством, улучшающим здоровье и влияющим на все жизненно важные функции человеческого организма.

Чёрный кунжут — вред и противопоказания

При наличии хронических заболеваний, аллергических реакций, перед введением кунжута в рацион питания следует проконсультироваться со специалистом-диетологом или врачом. Кунжут может вызвать обратный эффект при следующих состояниях:

Ожирение. Семечки кунжута обладают высокой калорийностью, поэтому их с осторожностью принимают при лишнем весе. Умеренное количество сезам позволяет уменьшить массу тела, но переедание приводит к совершенно обратному результату. Рак кишечника. Чрезмерное употребление семян чёрного кунжута может вызвать ожог внутренней стенки кишечника. Такие повреждения повышают вероятность малигнизации — перерождения в раковую опухоль. Рак кишечника — серьёзное заболевание, имеющее высокую летальность. Дивертикулы в кишечнике. Избыток кунжутного семени может формировать своеобразные полости на слизистой оболочке тонкой или толстой кишки. Дивертикулит вызывает выраженные болевые ощущения в животе, запоры. Диспепсия. Чёрный кунжут в умеренном количестве способствует мягкому опорожнению кишечника. Злоупотребление семечками приводит к диарее. Аллергические реакции. Кунжут противопоказан людям, у которых есть аллергия на семена льна или чиа, миндальный орех. Если аллергия нарастает очень быстро, существует риск развития анафилактического шока. При появлении хрипов, отека дыхательных путей может потребоваться проведение реанимационных мероприятий. Первый триместр беременности. Злоупотребление семечками кунжута может вызвать невынашивание, повышенный тонус матки. Высыпания на коже. Сыпь, вызванная большими порциями кунжута, отличается специфической красной окраской и выраженным зудом. Облысение. Чрезмерное употребление кунжута приводит к выраженной жирности кожи волосистой части головы, при этом происходит иссушение волосяных луковиц. Эти процессы вызовут выпадение волос. Подагра. При этом заболевании запрещено употребление неочищенного кунжута из-за высокого содержания оксалатов. Их избыток в организме может спровоцировать обострение основного заболевания.

Болезнь Вильсона. Характеризуется накоплением меди в печени. Кунжут, содержащий достаточно много этого металла, противопоказан во избежание серьезных последствий.

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