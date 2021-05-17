Цифровая платформа banki.shop открывает оффлайн представительство для Республики Крым и Севастополя

21 мая 2021, цифровая платформа banki.shop , открывает первое и пока единственное оффлайн представительство специально для Республики Крым и города Севастополя.

На открытии будут присутствовать представители Банков, ведущих деятельность по территории Республики Крым, председатель секции Экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Президент и Вице Президенты Международной ассоциации Фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования, Вице Президент Российской Гильдии риэлторов, Руководители Ассоциации риэлторов «Недвижимость Севастополя» и представители средств массовой информации. Открытие данного представительства позволит жителям Республики Крым и города Севастополя более эффективно решать свои жилищные вопросы. Ипотечный центр работает по принципу «единого окна», объединяя на своей платформе программы 61 ипотечного банка РФ, — отмечают в пресс-службе цифровой платформы.

Благодаря открытию представительства banki.shop, появляется возможность решать жилищный вопрос и по программе «Переезд».

Для жителей Республики Крым, имеющих регистрацию на территории Крыма, сформировано предложение от 19 ипотечных банков для приобретения недвижимости в других регионах РФ.

Данное событие сможет упростить и увеличить вариативность решения жилищных вопросов жителей Республики Крым и города Севастополя. Мы видим это событие как важный социальный шаг, — говорят специалисты.