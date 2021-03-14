Цифровая платформа «Госуслуги. Решаем вместе» будет запущена до 1 апреля

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти. В нём принимал участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. На совещании обсуждался вопрос внедрения платформы обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе», которая создаётся по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

При формировании Координационного центра Правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И РЦТ должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения, – прокомментировал Дмитрий Чернышенко.

В прошлом году платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. Так, на едином портале госуслуг были размещены сервисы, позволяющие гражданам сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой медицинской помощи в условиях пандемии.

До конца 2021 года платформа будет внедрена во всех субъектах страны, региональных и муниципальных органах власти.

В то же время, в Республике Крым с октября 2020 года все исполнительные органы государственной власти Республики Крым и администрации муниципальных образований уже подключены к ПОС и активно в ней работают.

ПОС позволяет организовать работу по четырём направлениям, — пояснил министр информации, связи и внутренней политики РК Михаил Афанасьев. — Это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Проведение онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений вопросов местного значения, а также ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах и отслеживание инцидентов в социальных сетях.

Для того, чтобы отправить сообщение с помощью ПОС в орган власти, необходимо на главной странице сайта соответствующего органа власти воспользоваться виджетом ПОС.

По информации министерства внутренней политики, информации и связи РК.