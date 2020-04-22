Цифровые пропуска по всей стране – удар по коронавирусу или по свободе?

Мэр Момсквы Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы. По его словам, это поможет контролировать перемещение людей между регионами. Мэр напомнил, что со среды в Москве введен автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте.

Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы, — сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса нового типа на территории РФ с участием глав субъектов федерации.

Он подчеркнул, что ее можно развернуть и на другие регионы с целью контроля переезда на железнодорожном транспорте, авиационном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах.

Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее, — заявил Собянин.

Мэр пригласил к сотрудничеству глав других регионов. Отметим, что цифровые пропуска помимо Москвы одновременно были введены и в Подмосковье.

В столице пропускной режим для передвижения на транспорте действует с 15 апреля. Существует четыре вида пропусков: для поездки на работу, для обладателей служебных удостоверений (журналисты, адвокаты, охранники и т. д.), для поездки к врачу, для личных целей (не чаще двух раз в неделю).

Чиновники отмечают — благодаря цифровым пропускам – QR-коду, полученному гражданином, — возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных ограничений на передвижение по городу. Он сообщил, что на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

Эффективны ли цифровые пропуска, как удар по коронавирусу, вопрос спорный, а вот тотальный контроль за перемещениями, местом нахождения граждан – это уже что-то оруэлловское и совсем далекое от свободы. Как нам кажется.