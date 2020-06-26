Цифровые технологии налоговой службы обсудили на форуме в Севастополе

Руководитель УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила принял участие в форуме «Перспективы цифровой экономики для бизнеса Севастополя», организованном Правительством Севастополя и НКО «Севастопольский Фонд поддержки субъектов предпринимательства». В рамках своего доклада о цифровой трансформации налоговой сферы руководитель налоговой службы Севастополя рассказал о современных цифровых технологиях, применяемых Федеральной налоговой службой для налогоплательщиков.

А.Н. Могила отметил, что современные технологии создают огромный потенциал для качественного изменения налогового администрирования в условиях цифровизации экономики. Федеральная налоговая служба признана флагманом в области применения электронных сервисов и информационных технологий в своей деятельности. Лучшее из мирового опыта — мобильные технологии, искусственный интеллект, умные порталы и технологии больших данных — были использованы ФНС для создания глобальной контрольно-аналитической системы. В условиях пандемии спрос на цифровые технологии очень вырос и бесконтактное взаимодействие со службой для налогоплательщиков стало приоритетным, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

На официальном сайте службы представлено уже более пятидесяти электронных сервисов. Они позволяют получить ту или иную налоговую услугу или информацию 24/7 независимо от графика работы или места нахождения потребителя. За год фиксируется более 140 миллионов обращений к сервисам сайта. Все электронные услуги Федеральной налоговой службы бесплатны и направлены на решение именно жизненных ситуаций для всех категорий налогоплательщиков.

По словам руководитель налоговой службы Севастополя, в перспективе налоговые сервисы будут полностью интегрированы в бизнес-среду. В идеале заплатить налоги должно быть не сложнее, чем оплатить мобильную связь или интернет.

Иначе говоря, наше будущее — «автоматическое выполнение налоговых обязательств без усилий». И те, кто сегодня уже в полной мере ориентируется в цифровом налоговом пространстве, завтра будет в очевидном выигрыше перед конкурентами, — говорят специалисты.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе