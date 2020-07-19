Цифровые технологии: сделки в нотариальной форме будут регистрироваться быстрее и удобнее

Совместная работа Федеральной нотариальной палаты и Росреестра выходит на новый уровень. Как сообщает официальный портал ФНП, ведомства приступили к следующему этапу повышения эффективности взаимодействия, который посвящен упрощению процедуры регистрации прав по нотариально заверенным сделкам и оптимизации получения нотариусами сведений из ЕГРН. При этом подчеркивается, что при использовании цифровых технологий во главе угла стоит обеспечение стабильного и безопасного гражданского оборота.

Нотариусы, выступая от имени государства и предоставляя достоверные сведения в государственные реестры, наделены особым статусом при подаче документов. В этой связи Росреестр не проводит дополнительную проверку документов, которые удостоверены нотариусом. Проводимая им экспертиза документов, проверка соответствия воли и волеизъявления участников сделки, разъяснение сторонам её правовых последствий и т.д., обеспечивают защиту прав и интересов участников. При этом вероятность того, что сделка, удостоверенная нотариусом, будет оспорена в суде, ничтожна. Благодаря этому сроки регистрации права собственности через нотариуса сведены к минимуму, а электронное взаимодействие нотариата и Росреестра ещё больше оптимизируют процедуру.

Нотариусы уже несколько лет осуществляют электронную подачу документов в Росреестр, а с 2019 года такая форма стала обязательной и совершенно бесплатной для граждан. При этом в законодательстве указано, что при передаче нотариусом документов на регистрацию в электронном виде итоговые документы должны быть готовы через один рабочий день с момента подачи. В 2019 году более трех миллионов россиян подали документы на электронную регистрацию права собственности через нотариуса.

В настоящий момент ФНП и Росреестр работают над интеграцией новых цифровых инструментов для повышения эффективности взаимодействия двух ведомств. Так, ФНП работает над технологией создания и обработки нотариальных документов, заверенных двумя и более нотариусами. Это позволит заключать сделку, когда стороны находятся в разных городах и регионах страны. Запланировано создание системы автоматизированной обработки электронных документов, которые нотариусы подают в Росреестр, будет идти работа по улучшению обмена информацией, а также совершенствование нормативной базы, такое как проект предложения об оптимизации возврата государственной пошлины.

Источник: «Аэкономика: Аналитика и Экономика»