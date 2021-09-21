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ЦИК распределил между партиями места в Госдуме восьмого созыва
Фото: ЦИК РФ

ЦИК распределил между партиями места в Госдуме восьмого созыва

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:23 21.09.2021

Партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме восьмого созыва. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Также по итогам распределения голосов КПРФ получила 57 депутатских мандатов, «Справедливая Россия – За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Кроме того, по одному депутатскому мандату получили представители «Гражданской платформы», «Родины» и Партии роста. Также мандаты в новом составе Думы получат пять самовыдвиженцев.

Напомним, в нижней палате парламента 450 мест. В Госдуме 7-го созыва конституционное большинство было также у партии «Единая Россия»- 343 мандата.

Кто приобрел, а кто потерял – в таблице.

Партии в Госдуме7-го созыва (2016-2021)8-го созыва (с 2021 года)
ЕДИНАЯ РОССИЯ343324
КПРФ4257
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ2327
ЛДПР3921
НОВЫЕ ЛЮДИ 13
ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА11
РОДИНА11
ПАРТИЯ РОСТА 

1

Самовыдвиженцы15

ЦИК распределил между партиями места в Госдуме восьмого созыва

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