ЦИК распределил между партиями места в Госдуме восьмого созыва

Партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме восьмого созыва. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Также по итогам распределения голосов КПРФ получила 57 депутатских мандатов, «Справедливая Россия – За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Кроме того, по одному депутатскому мандату получили представители «Гражданской платформы», «Родины» и Партии роста. Также мандаты в новом составе Думы получат пять самовыдвиженцев.

Напомним, в нижней палате парламента 450 мест. В Госдуме 7-го созыва конституционное большинство было также у партии «Единая Россия»- 343 мандата.

Кто приобрел, а кто потерял – в таблице.

Партии в Госдуме 7-го созыва (2016-2021) 8-го созыва (с 2021 года) ЕДИНАЯ РОССИЯ 343 324 КПРФ 42 57 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 23 27 ЛДПР 39 21 НОВЫЕ ЛЮДИ 13 ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА 1 1 РОДИНА 1 1 ПАРТИЯ РОСТА 1 Самовыдвиженцы 1 5