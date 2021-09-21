ЦИК распределил между партиями места в Госдуме восьмого созыва

Партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме восьмого созыва. Об этом сообщили в Центризбиркоме.
Также по итогам распределения голосов КПРФ получила 57 депутатских мандатов, «Справедливая Россия – За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.
Кроме того, по одному депутатскому мандату получили представители «Гражданской платформы», «Родины» и Партии роста. Также мандаты в новом составе Думы получат пять самовыдвиженцев.
Напомним, в нижней палате парламента 450 мест. В Госдуме 7-го созыва конституционное большинство было также у партии «Единая Россия»- 343 мандата.
Кто приобрел, а кто потерял – в таблице.
|Партии в Госдуме
|7-го созыва (2016-2021)
|8-го созыва (с 2021 года)
|ЕДИНАЯ РОССИЯ
|343
|324
|КПРФ
|42
|57
|СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
|23
|27
|ЛДПР
|39
|21
|НОВЫЕ ЛЮДИ
|13
|ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА
|1
|1
|РОДИНА
|1
|1
|ПАРТИЯ РОСТА
1
|Самовыдвиженцы
|1
|5
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