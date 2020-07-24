ЦИК России: в этом с сентябре голосование пройдет… в три дня

ЦИК России объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре. В частности, с 11 по 12 сентября будет организовано досрочное голосование, а 13 сентября будет основным днем, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что в порядке досрочного голосования предусмотрена возможность проведения такого голосования в помещениях с 8 до 20 часов 11 сентября и 12 сентября.

Памфилова заявила, что голосование в течение трех дней на выборах в сентябре должно обязательно применяться в 41 регионе РФ.

Мы не берем все регионы, у нас разного рода кампании будут проходить в 83 регионах. Но мы разработали и предлагаем принять этот порядок — досрочного голосования 11 и 12 сентября — для 41 региона, — сказала глава ЦИК.

По ее словам, обязательно «в этом 41 из 83 регионов порядок о досрочном голосовании должен быть применен на довыборах депутатов Госдумы, выборах высших должностных лиц субъектов РФ, основных выборах депутатов законодательных и представительных органов власти субъектов РФ и основных выборах в органы местного самоуправления в столицах субъектов РФ».

Так что выборы губернаторв Севастополя, однозначно, будут проходить три дня.

Кроме того, ЦИК предложит партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей на сентябрьских выборах, которые пройдут в течение трех дней. В частности, Памфилова напомнила, что действующая норма закона позволяет партии или кандидату назначить не более двух наблюдателей в одну избирательную комиссию.

Однако, констатировала Памфилова, эта норма работала при голосовании в течение одного дня, такое количество наблюдателей «не позволит выполнить основное требование о том, что все голосование на протяжении трех дней должно непременно быть при участии наблюдателей как от партий, так и самовыдвиженцев«.

Наблюдение — непременное условие, — подчеркнула глава ЦИК, отметив, что его реализация «является залогом проведения избирательных кампаний без фальсификаций, честно, открыто, чисто«.

Как ранее поясняла Памфилова, законодательство наделяет ЦИК правом при определенных условиях, например, исходя из ситуации с пандемией, вносить изменения в процедуру голосования своим постановлением и определять порядок голосования. Таким образом, по ее словам, Центризбирком может разрешить провести выборы в сентябре в течение нескольких дней, для этого нет необходимости корректировать законодательство.