COVID-19-граничения по России: куда можно ехать спокойно, а где могут спросить ПЦР-тест

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил свежий список ограничений , которые ждут туристов при путешествии по России. Рассказываем, нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19. Данные собраны по официальным документам и актуальны на 23 марта. Важно: некоторые указы были выпущены достаточно давно и формально действуют (поскольку не были отменены), но не применяются на практике. Кроме того, ситуация сейчас меняется достаточно быстро. Туту.ру обновляет официальные данные дважды в неделю, следить за ними можно по ссылке .

В большинстве регионов сейчас уже нет строгих ограничений для туристов из России, но в ряде регионов есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. Больше всего ограничений предусмотрено для тех, кто приезжает в те или иные регионы с целью работы. Например, в Бурятии ждет карантин 14 дней, или нужно предоставить справку о пройденном ПЦР-тесте. В Калининградской области прибывшим по суше с целью работы нужен ПЦР-тест. Если вы приехали в Карелию с целью работы, то также нужно пройти ПЦР-тест. Специальные требования для тех, кто приехал на работу, также есть в Севастополе: там ждет карантин тех, кто приехал на работу из-за границы. Такие же требования в Архангельской области, Мордовии и Камчатском крае. Всех прибывших на работу в Башкортостан и Якутию также ждет карантин. В Пермском крае предусмотрен 14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих сюда с целью работы и учебы, — отмечают пресс-службе Правительства Севастополя.

ПЦР-тест могут спросить (на практике ситуация может отличаться) у тех, кто приезжает в Карачаево-Черкесию (из-за границы), Липецкую область, Мурманскую область, Ивановскую область, Ненецкий автономный округ, Нижегородскую область (в случае прибытия из-за границы по воздуху), Оренбургскую область (если въезжаете с приграничной территории Казахстана), Пензенскую область, Смоленскую область и Чеченскую Республику.

В некоторых регионах в качестве меры безопасности возможен карантин: в Республике Алтай он рекомендован, в Амурской области и Калмыкии обязателен для тех, кто прибыл из-за границы. В Ненецком автономном округе есть выбор: или ПЦР тест, или карантин. В Нижегородской области прибывающим из-за границы по воздуху нужен ПЦР-тест, для остальных — карантин. В Новосибирской области для прибывших из других стран по суше — карантин 14 дней. В Удмуртии рекомендованы самоизоляция для прибывших из других регионов РФ и карантин для возвращающихся из зарубежных поездок.

Также есть специальные условия в отдельных населенных пунктах. Так, прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или о вакцинации.

Есть обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов. А въезд граждан на территорию г. о. Минусинск и Минусинского района осуществляется через контрольный пункт на участке автомобильной дороги Р-257 «Енисей» км 425.

Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител IgM и IgG.

Въезд в муниципальное образование Северо-Эвенский городской округ (Магадан) возможен только при наличии отрицательного теста на COVID-19.