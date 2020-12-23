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Коллаж: squarespace-cdn.com

COVID-19 и есть проблемы с вызовом скорой помощи? Обращайтесь на горячую линию

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:03 23.12.2020

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», организовано оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Если вы пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи, или вам не удается дозвониться до поликлиники, на горячую линию COVID-19, единый номер 122 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете сообщить о проблеме, с которой столкнулись. Сообщить о проблеме с вызовом скорой медицинской помощи можно также на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/10092/1

COVID-19 и есть проблемы с вызовом скорой помощи? Обращайтесь на горячую линию

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