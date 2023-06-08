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Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости коронавирусом во всех регионах России
Фото: Life

Covid-19 в Крыму: 7 случаев  новой коронавирусной инфекции за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:56 08.06.2023

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 июня 2023 года на территории Республики Крым зарегистрировано 7 случаев  новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 217 297  положительных на Covid-19.

За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 64 124 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 16 человек, выздоровевших за весь период – 210 047. Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-348-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

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Covid-19 в Крыму: 7 случаев  новой коронавирусной инфекции за сутки

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