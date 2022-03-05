Covid-19 в Крыму: госпитализирован 91 пациент, выписаны 1197 человек

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 4 марта 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 720 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 164 749 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки госпитализирован 91 пациент, за все время на стационарном лечении находились 56 232 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 1 197 человек, выздоровевших за весь период – 153 865, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.