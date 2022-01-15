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В последний день сентября в Севастополе зафиксирован 171 новый случай заражения COVID-19
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: 108 заразившихся, выздоровевших — в два раза меньше

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:16 15.01.2022

По состоянию на 15 января в Севастополе зарегистрированы 108 новых случаев заболевания COVID-19.

55 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 65 до 93 лет.  По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 730 человек. В настоящий момент выздоровели 50 913 человек, 1 900 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 15 января сделали прививку от коронавируса 280 779 человек. Второй этап вакцинации прошли 268 859 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 15 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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