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В Крыму от коронавируса вакцинировано первым компонентом 834 тысячи человек
Иллюстрация: WiR_Pixs, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: 112 на 138 — в пользу выздоровевших или?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:22 18.12.2021

По состоянию на 18 декабря в Севастополе зарегистрированы 112 новых случаев заболевания COVID-19.

138 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 69 лет до 81 года. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 785 человек. В настоящий момент выздоровели 48 209 человек, 1 802 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 18 декабря сделали прививку от коронавируса 266 735 человек. Второй этап вакцинации прошли 249 173 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 18 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе: 112 на 138 - в пользу выздоровевших или?

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