COVID-19 в Севастополе. 129 человек заразились, трое умерли

По состоянию на 18 июля в Севастополе зарегистрированы 129 новых случаев заболевания COVID-19.

81 человек выписан после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 55 до 83 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 18 777 человек. В настоящий момент выздоровели 16 467 человек, 798 умерли. Под наблюдением находится 544 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 18 июля поступило более 114 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.