Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | COVID-19 в Севастополе: 195 заболевших на 196 выздоровевших

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму – очередной антирекорд по числу заражений COVID-19 за сутки
Фото: leo2014, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: 195 заболевших на 196 выздоровевших

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:33 03.12.2021

По состоянию на 3 декабря в Севастополе зарегистрированы 195 новых случаев заболевания COVID-19.

196 человек выписаны после выздоровления. Умерли 8 человек в возрасте от 29 до 84 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 49 370 человек. В настоящий момент выздоровели 45 192 человека, 1 713 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 3 декабря сделали прививку от коронавируса 249 181 человек. Второй этап вакцинации прошли 222 806 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 3 декабря поступило более 315 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе: 195 заболевших на 196 выздоровевших

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.