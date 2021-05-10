COVID-19 в Севастополе: 34 человека выздоровели, трое умерли, 26 заболели

По состоянию на 10 мая в Севастополе зарегистрировали 26 новых случаев заболевания COVID-19.

34 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 71 года до 94 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 289 человек. В настоящий момент выздоровели 13 215 человек, 648 умерли. Под наблюдением находится 252 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.