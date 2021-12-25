добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | COVID-19 в Севастополе: 60 человек заразились, двое умерли, сколько выздоровели?

crimeapress_news



реклама в крыму
Коэффициент распространения COVID-19 в России впервые с начала сентября опустился ниже единицы
Иллюстрация: congerdesign, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: 60 человек заразились, двое умерли, сколько выздоровели?

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 17:40 25.12.2021

По состоянию на 25 декабря в Севастополе зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19.

57 человек выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека в возрасте 68 и 70 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 373 человека. В настоящий момент выздоровели 49 371 человек, 1 822 умерли, — сообщили в Правительстве Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Узнайте больше:  Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Севастополе превысил 90%

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 25 декабря сделали прививку от коронавируса 271 873 человека. Второй этап вакцинации прошли 256 591 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 25 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе: 60 человек заразились, двое умерли, сколько выздоровели?

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.