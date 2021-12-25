COVID-19 в Севастополе: 60 человек заразились, двое умерли, сколько выздоровели?

По состоянию на 25 декабря в Севастополе зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19.

57 человек выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека в возрасте 68 и 70 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 373 человека. В настоящий момент выздоровели 49 371 человек, 1 822 умерли, — сообщили в Правительстве Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 25 декабря сделали прививку от коронавируса 271 873 человека. Второй этап вакцинации прошли 256 591 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 25 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.