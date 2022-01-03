COVID-19 в Севастополе: 60 заболели, 64 человека выздоровели

По состоянию на 3 января в Севастополе зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19.

64 человека выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 74 и 84 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 857 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент выздоровели 50 231 человек, 1 844 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 3 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.