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Незначительный рост, что дальше? Статистика по COVID-19 в Севастополе
Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе. 61 человек вирус подхватил, 60 выздоровели

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:55 19.06.2021

По состоянию на 19 июня в Севастополе зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19.

60 человек выписаны после выздоровления. Умерших нет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 574 человека. В настоящий момент выздоровели 14 195 человек, 708 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 391 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122

COVID-19 в Севастополе. 61 человек вирус подхватил, 60 выздоровели

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