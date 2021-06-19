COVID-19 в Севастополе. 61 человек вирус подхватил, 60 выздоровели

По состоянию на 19 июня в Севастополе зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19.

60 человек выписаны после выздоровления. Умерших нет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 574 человека. В настоящий момент выздоровели 14 195 человек, 708 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 391 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122