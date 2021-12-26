COVID-19 в Севастополе: 61 человек заразился, двое умерли, выздоровели 73

По состоянию на 26 декабря в Севастополе зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19.

73 человека выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека в возрасте 35 и 75 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 434 человека. В настоящий момент выздоровели 49 444 человека, 1 824 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 26 декабря сделали прививку от коронавируса 272 088 человек. Второй этап вакцинации прошли 256 982 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 26 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.