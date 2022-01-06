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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 56,1%. Севастополь все еще лидер
Фото: pxhere.com

COVID-19 в Севастополе: 63 человека заболели, 13 выздоровели, четверо скончались

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:33 06.01.2022

По состоянию на 6 января в Севастополе зарегистрированы 63 новых случая заболевания COVID-19.

13 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 39 до 79 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 040 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент выздоровели 50 280 человек, 1 856 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 6 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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