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В Севастополе – 81 новый случай заражения коронавирусом
Фото: jewhisperer, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе: без малого — 350 заразившихся за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:06 30.10.2021

По состоянию на 30 октября в Севастополе зарегистрировано 347 новых случаев заболевания COVID-19.

168 человек выписаны после выздоровления. Умерли 13 человек в возрасте от 40 до 86 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 38 685 человек. В настоящий момент выздоровели 32 757 человек, 1 339 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 29 октября поступило более 202 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

COVID-19 в Севастополе: без малого - 350 заразившихся за сутки

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