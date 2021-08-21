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Иллюстрация: geralt, pixabay.com

COVID-19 в Севастополе. Четверо скончались, 284 человека выздоровели

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:51 21.08.2021

По состоянию на 21 августа в Севастополе зарегистрированы 227 новых случаев заболевания COVID-19.

284 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 61 года до 93 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 25 202 человек. В настоящий момент выздоровели 21 450 человек, 971 умерли. Под наблюдением находится 720 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты  пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и  сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади  Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин»  и «SeaMall».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 21 августа поступило более 155 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом  режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по  вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе. Четверо скончались, 284 человека выздоровели

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