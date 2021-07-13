COVID-19 в Севастополе. Четверо скончались

По состоянию на 13 июля в Севастополе зарегистрированы 122 новых случая заболевания COVID-19.

138 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 26 до 95 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 18 161 человек. В настоящий момент выздоровели 15 797 человек, 783 умерли. Под наблюдением находится 493 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

В Севастополе на утро 13 июля сделал прививку от коронавируса 102 431 человек. Второй этап вакцинации прошли 71 535 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 13 июля поступило более 107 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.