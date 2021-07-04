COVID-19 в Севастополе: Четыре человека умерли, выписан — 41

По состоянию на 4 июля в Севастополе зарегистрированы 118 новых случаев заболевания COVID-19.

41 человек выписан после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 92 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 17 090 человек. В настоящий момент выздоровели 14 925 человек, 752 умерли. Под наблюдением находится 414 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополе.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 4 июля поступило более 98 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.