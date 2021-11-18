COVID-19 в Севастополе: число выздоровевших превысило число заболевших

По состоянию на 18 ноября в Севастополе зарегистрирован 341 новый случай заболевания COVID-19.

402 человека выписаны после выздоровления. Умерли 9 человек в возрасте от 48 до 83 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 45 346 человек. В настоящий момент выздоровели 37 898 человек, 1 556 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 18 ноября сделали прививку от коронавируса 220 786 человек. Второй этап вакцинации прошли 185 320 жителей региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 18 ноября поступило более 261 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.