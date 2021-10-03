COVID-19 в Севастополе. Число заболевших стремительно растёт

По состоянию на 3 октября в Севастополе зарегистрированы 187 новых случаев заболевания COVID-19.

100 человек выписаны после выздоровления. Умерли два человека в возрасте 57 и 72 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 31 199 человек. В настоящий момент выздоровели 28 093 человека, 1 128 умерли. Под наблюдением находится 1 078 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, в торговых центрах «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 3 октября поступило более 185 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.