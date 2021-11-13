COVID-19 в Севастополе: десять человек скончались, 244 — выздоровели. Число заболевших?

По состоянию на 13 ноября в Севастополе зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19.
244 человека выписаны после выздоровления. Умерли 10 человек в возрасте от 34 до 84 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 43 612 человек. В настоящий момент выздоровели 36 067 человек, 1 517 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 13 ноября сделали прививку от коронавируса 212 148 человек. Второй этап вакцинации прошли 176 383 жителя региона.
Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.
В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек.
В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 13 ноября поступило более 250 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.
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